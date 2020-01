Közösséget építenek Tiszaszigeten

Tavaly megújult az óvoda, idén pedig új tornacsarnokot kap Tiszasziget. A határ menti településen különösen figyelnek az ott élőkre, az év végén például önkéntesek vágták össze a szociális tűzifát a rászorulóknak.

Tavaly adták át az új piacot, amely a TOP-os forrásából épült meg. Ugyancsak ebből az uniós pályázati konstrukcióból korszerűsítették több utca csapadékvíz-elvezetési rendszerét. Emellett megépült az agrárlogisztikai központ is Tiszaszigeten, amellyel a gazdákat segítik. Ferenczi Ferenc polgármestertől megtudtuk, az őstermelők már használhatják is a termény mázsálására, valamint a hűtőházat a faluban és környékén termesztett zöldségek és virágok tárolására.

Még 2018-ban nyílt meg a Babasziget minibölcsőde, amely nagyon népszerű, telt házzal működik, így a hét gyermeket befogadó intézményt bővíteni szeretnék, idén pályáznak erre.

– Az épület meg is van hozzá, csak át kell alakítani a meglévőt. Emellett az óvodánk fűtési rendszerét is korszerűsítettük, és a konyhája is megújult. Az immár modern intézményre nagy az igény, három csoportba 53 gyerek jár a pár évvel ezelőtti 37 fős létszámhoz képest – emelte ki a település vezetője. Hozzátette, ez többek között annak köszönhető, hogy több, a csokot igénybe vevő család telepedett le Tiszaszigeten. A tervek szerint további telkeket bocsá- tanának majd azoknak a családoknak a rendelkezésére, akik igénybe vennék a családi otthonteremtési kedvezményt.

Nyáron minden gyermek in­­gyenes étkezést kapott, emellett iskola- és óvodakezdési támogatást is biztosítottak minden tiszaszigeti gyereknek. Tavaly derült ki, hogy nyert az a pályázatuk, amelynek köszönhetően az egyházi fenntartású iskolához új tornacsarnok épül, emellett az épület egy része és fűtési rendszere is megújul.

A polgármester elmondta, büszke arra, ha kell, összefognak a település lakói: önkéntesek kezdték el építeni a térvári kápolnát, és szintén társadalmi munkában vágták fel a rászorulók számára a szociális tűzifát. Megtudtuk, erre alapozva új programot indítanak tavasszal Tiszta Sziget néven, amely keretében a település lakóival közösen rendbe tennék utcáikat, a ház előtti területeket, kitisztítanák az árkokat.