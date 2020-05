Közösségi aktivitás az online térben

Zárva vannak a művelődési házak, és még mindig nem tudják, mikor nyithatnak ki. Munkatársaik azonban aktívak: online szerveznek rajzpályázatokat, sütést-főzést és adománygyűjtést is.

A szegedi művelődési házak munkatársai új módszerekkel tartják a kapcsolatot a közönséggel. A Petőfi-telepi Művelődési Ház adománygyűjtést szervezett, látogatóiknak köszönhetően 24 rászoruló idős vagy sok­­­gyermekes család kapott tar­­tósélelmiszer-csomagot. A do­­rozsmai művelődési ház pedig a május elsejei szokásos pörköltfőzést rendezte meg egy kicsit másként. Most nem a családok főztek az intézmény udvarán, hanem a 100 adag ételt vehették át a ne­­héz helyzetbe kerültek. Tápén ezer szájmaszk elkészülésének koordinációs munkáit látják el, valamint mossák és vasalják a maszkokat, amelyeket a helyi asszonyok varrnak.

A szőregi intézmény a virtuá­lis kapcsolattartás nagy mestere, online felhívás keretében májusfát is állítottak, valamint pörköltfőző versenyt is rendeztek, de meglepetéssel készülnek a gyereknapra is, amit szintén a digitális csatornákon bonyolítanak le. A szentmihályi művelődési ház profilja a virtuális kiállítások szervezése, a tárlatok anyagából zenés filmet készítenek. Gyálaréten mindennap szabadtéri tai chi foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők. A Bálint Sándor Művelődési Ház ezen a héten rendezi meg az Új­­­szegedi Képzőművészek XX. Tavaszi Tárlatát, amelyen húsz művész alkotásai szerepelnek.

A kulturális intézmények ak­­tuális kezdeményezése a szőregi intézményből indult, amihez csatlakozott a dorozsmai, a szentmihályi, a tápéi és a petőfitelepi is. Online pályázatot hirdettek „Mi lesz az első” címmel óvodásoknak és általános iskolásoknak. Arról várnak rajzot vagy fogalmazást, hogy mi lesz az első dolguk, ha vége lesz a járvány miatti korlátozásoknak. A pályaművek megtekinthetők a www.szegedimuvhazak.hu oldalon és a művelődési házak Facebook-oldalain.