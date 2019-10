A lakótelepi közösségi kert parcelláiban zöldségek, gyümölcsök és fűszernövények teremnek, a kertművelés közben pedig barátságok szövődnek.

– Ez a kert minden „parcellatulajdonosnak” egy áldás! Olyan jó ide lejönni! – avatott be Sarolta a Szeged-Makkosházán található közösségi kertben a töltés tövében. Azt is megtudtuk tőle, több kiló cukkini és uborka is termett a parcellájában. Lelkesen elmesélte, júliustól augusztusig rengeteg paradicsom volt, de termett paprika és batáta is. A fűszernövények tárháza úgyszintén megvan: kakukkfű, lestyán, petrezselyem, kapor, citromfű, tárkony és többek között bazsalikom is megtalálható volt itt a szezonban.

– Nagyjából száz négyzetméter lehet ez a terület, és 26 parcellára lett felosztva. Kerítés veszi körbe, de minden érdeklődő szabadon bejöhet – mondta el Kovács Tünde. A makkosházi közösségi kert ötletének megálmodója öt évvel ezelőtt még gyermekeivel művelgette saját kis parcellájukat. Mostanság már nincs rá idejük, de szívesen körbevezetett bennünket a hangulatos kis „biogazdaságban”.

– Ettől még járnak a kertművelők piacra, hiszen akkora mennyiséget nem tudnak termeszteni, hogy egész évben kitartson, viszont maga a tudat, hogy a saját kezük munkájának gyümölcsét eszik, fantasztikus! Közösségi élet alakult a kertművelés közben. Sok egyedülálló embernek jólesik egyet beszélgetni. Ilyenkor természetesen nemcsak a kert dolgai jönnek szóba, a világ egyéb kérdéseiben is eszmét cserélnek. Van itt kondipark is, ahol a fiatalok edzenek, és főzőcskézni is szoktunk – mutatott rá Kovács Tünde. Hozzáfűzte: a háztartási hulladék is hasznosul, hiszen a közösségi kertben saját komposztjukat használják a „parcellatulajdonosok”.