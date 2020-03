Közösségi komposztálókra nyertek támogatást

A Megálló Közösségi Ház projektjét is támogatja a a Tesco „Ön választ, mi segítünk” akciója: közösségi komposztálókat építenek majd a helyiek zöldhulladékának.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Idén is meghirdette „Ön választ, mi segítünk” pályázatát a Tesco Global Zrt., az Effekteam Egyesület közreműködésével: olyan programokat támogatnak, amelyek a helyi közösségek igényein alapulnak, és a részvételükkel va­­lósulnak meg. Ezúttal is a vá­sárlók dönthették el, milyen projekteket látnának szívesen a környezetükben. A Csongrád megyei támogatottak közé bekerült a szegedi MASZK Egyesület által üzemeltetett Megálló Közösségi Ház is. Közösségi kertjükben komposztálót terveznek építeni a helyi lakosok zöldhulladékának – így szeretnének egy fontos lépést tenni a fenntarthatóság és a szelektív hulladékgyűjtés felé. A tervekben otthoni gilisztakomposztáló elkészítése is szerepel.

Jelenleg 12 parcellán kertészkednek a közösségi kertben, várólistát vezetnek az esetlegesen felszabaduló parcellákra, tudtuk meg Zélity Dávidtól, a Megálló Közösségi Ház munkatársától. – Már volt komposztálónk, de tönkrement. He­­­lyette szeretnénk megépíteni a közösségi komposztálókat, ahová nem­­csak az itt kertészkedők, hanem a környékbeliek is hordhatnák a zöldhulladékukat. Jelenleg is vannak, akik hozzájuk viszik.

A helyiek gyűjtőládákba rakhatják a komposztálandó hulladékot, az összeforgatást elvégzi a Megálló. A humuszból a környéken lakók haza is vihetnének, és a közösségi kertben is lehetne felhasználni belőle. A projektre 200 ezer forint támogatást nyertek, húsz otthoni gilisztakomposztáló is készül majd.

Úgy tervezik, egy közösségi hétvégén készítik majd el az új komposztálóládákat, együtt a helyi lakosokkal, ahogy a gilisztakomposztálókat is. Közös főzés is lesz a munka mellett, hogy le­­gyen mivel megvendégelni a segítőket. Ha valaki nem fér bele a támogatott komposztálókat igénylők közé, akkor is segítenek neki elkészíteni, hozott alapanyagokból.