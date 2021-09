Krimisarok és egy kuckó is várja az olvasókat Algyőn

A könyvkínálat és a belső tér is megújult az algyői könyvtárban, ahol továbbra is díjmentes a beiratkozás. Jövőre lesz 130 éve annak, hogy olvasókör alakult Algyőn, ami ugyan most nem működik, de szeretnék újraindítani idén decemberben.

Programokból és újdonságok­ból sincs hiány az algyői könyvtárban, amelynek lassan már kétezer beiratkozott olvasója van. Annak érdekében, hogy ezt a számot mielőbb el­­érjék, beiratkozási akciót hirdettek. De nem a díjból engednek el, hiszen az intézménybe mindenki ingyen iratkozhat be, hanem minden ötödik csatlakozót ajándékkal lepnek meg, a kétezredik új olvasó pedig ajándékcsomagot kap. Dományházi Edit könyvtárvezető lapunknak elmondta, aktívan teltek náluk az elmúlt hetek, hiszen a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok segítségével átalakították a könyvtár belsejét. Létrehoztak egy romantikus kuckót, ahol csakis a szerelemmel kapcsolatos könyveket lehet megtalálni, minden ilyen kötetet rózsaszín szívecskékkel láttak el. Oda bárki bekuckózhat, olvashat és cseveghet is a barátjával, ba­­rátnőjével. Emellett „halálos fehér" kri­­mipolcokat is csináltak, a fiatalok pedig megfelelő dizájn­nal is ellátták azokat. Minden krimi témájú művet hópihével láttak el, így akinek csak pár perce van beugrani egy könyvért, és valami „vérfagyasztót" szeretne olvasni szabadidejében, gyorsan megtalálja. A bú­­torokat is átalakították, és egy nagyobb kört alakítottak ki azokból, hogy elegendő hely legyen a kötetbemutatóknak és az egyéb programoknak. Eseményekből nincs hiány, nemrégiben Sulyok Csabával volt irodalmi beszélgetés, azt megelőzően pedig virágcsereberének adott otthont a könyvtár. Az utóbbin egy új ötlet is felvetődött, miszerint a későbbiekben kertészkedéssel kapcsolatos klubfoglalkozásokat szerveznek majd, erre ugyanis nagy igény van. Továbbá tervezés alatt van egy olvasókör elindítása is. Dohányházi Edit kiemelte, jövőre lesz 130 éve an­­nak, hogy olvasókör alakult Algyőn, ami ugyan megszűnt, de most ezt szeretnék újraindítani idén decemberben. Készülnek még Pilinszky Já­­nos születésének centenáriumára is, valamint hamarosan kihirdetik az irodalmi pályázat eredményét is, a legjobb pályaművekből pedig kötetet készítenek. Október 15-én karikatúra nyílik a könyvtárban egy helyi művész, Bakos Eszter munkáiból.