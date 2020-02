Külföldön tanulhatnak az egyházmegye papnövendékei

Angolul és olaszul is tanulhatnak külföldön a papnövendékek. Az utóbbi nyelvet Serfőző Levente atya is jól beszéli, a napokban Rómában védte meg doktori dolgozatát.

A Szeged–Csanádi Egyházmegyében nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a papnövendékek széles körű ismeretekkel gazdagodjanak idegen nyelvből, évről évre Veronába és Dublinba utazhatnak. Egy hónapot tölthetnek az adott országokban ösztöndíjas finanszírozásban.

Idén német nyelvvel bővítik a palettát

– A világ minden tájáról érkeznek szerzetesek és papok, velük együtt tanulnak olaszul és an­golul. Nemcsak a helyesírást, a nyelvtant vagy az olvasást gyakorolják, hanem a szentmise, az imádság és a közös programok is az ország anyanyelvén zajlanak, így a szókincsük még inkább gazdagodik. Ez a nyelvvizsgához is jó alap. Idén szeretnénk a lehetőségeket németkurzussal bővíteni, Bécsbe utazhatnak majd a növendékek – mondta el.

Sajátos nyelvvizsga

Az oktatási püspöki helynök is segíti a leendő papok nyelvtanulását, időnként olaszul mi­­sézik nekik. Hozzátette, a Gál Ferenc Főiskolán szakmai nyelvvizsgát kapnak a növendékek, így az adminisztrációs munkához, a liturgiához és más egyházi tevékenységekhez kapcsolódó kifejezéseket is megtanulják.

Rómában doktorált

Serfőző maga is tanult Olaszországban, Rómában posztgraduá­lis képzésben vett részt 2009 és 2012 között, majd ott szerezte meg a licenciátust. Idén január 21-én újabb mérföldkőhöz érkezett, a Pápai Szalézi Egyetemen védte meg doktori dolgozatát.

Lapunknak elmondta, meglepetésként érte, hogy az egyházmegyéből hat lelkipásztor is elkísérte, illetve hogy a másfél órás védésen jelen volt Magyarország szentszéki nagykövete, a szentszéki nagykövetség első tanácsosa és a Pápai Magyar Intézet rektora is. Emellett a Ró­­mában tanuló és szolgálatot teljesítő magyar lelkipásztorok és az egyetemen tanuló két ma­­gyar is végig ott volt.

Az egyházmegyében többen is rendelkeznek már doktori címmel, Rómában viszont egyedül Serfőző Levente védte meg dolgozatát. Mint mondta, ez azért történt így, mert ott kezdte meg tanulmányait, így ott is szerette volna befejezni.

A katekétaképzésről írt

A Pápai Magyar Intézet egyko­­ri növendéke a dolgozat első részében hazai kontextusba helyezve mutatta be a katekézis tapasztalatait és a képzés gyakorlatát, és ismertette a Szeged–Csanádi Egyházmegye hitoktatói körében végzett kutatás eredményeit is.