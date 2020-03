Különdíjat kapott Tóth Glória Szaffi

Egy 6 éves mártélyi kislány, Tóth Glória Szaffi különdíjas lett a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által kiírt rajzpályázat 1–2. osztályos korosztályában. A díjátadó hétfőn lett volna Budapesten, de elmarad a koronavírus veszélye miatt.

A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképe. Szá­­munkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetarto­zásnak a Himnusz mellett a leg­­fontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer – állt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által kiírt pályázat felhívásában. Az Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Kár­­pát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista szá­­­mára hirdette meg pályázatát rajz és esszé kategóriában. A zsűri elnöke Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező volt.

– A Varga Tamás Általános Is­­kola mártélyi tagintézményének Mancs Alkotókörébe 6 diák jár. Megbeszéltük, hogy minden gyermek indul a pályázaton. Erre természetesen felkészültünk, hiszen alsó tagozatos gyermekekről, sőt, egy óvodásról van szó, akiknek még nincs túl sok ismeretük a szabadságharcról – mondta Beke Mari művészetpedagógus, Tóth Glória Szaffi felkészítője.

– Nézegettünk huszáros ké­­peket, illetve korabeli zászlókat, és sokat beszélgettünk is az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról, hogy mi történt akkor. Aprólékosan át­­beszéltük, milyen a címer. Kér­désekkel vezettem rá őket az apró részletekre, amiket így tu­­lajdonképpen saját maguk fedeztek fel. A gyerekek nagy érdeklődést tanúsítottak a téma iránt, és ennek meg is lett az eredménye. Nagyon szép munkák születtek. A gyerekek kék színű kartonra rajzoltak fehér színű zselés filccel.

Tóth Glória Szaffi rajzának a címe: Téli hadjárat. Az elsős kis­­lány szép lovakat rajzolt, amiken huszárok ülnek, kezükben zászlót fogva. Dombot és várat is mintázott, és a hópelyhek kidolgozására is gondosan ügyelt.

– A Mancs Alkotókör valamennyi tagjának rajzát beküldtük. Nagy örömünkre Tóth Glória Szaffi munkáját a zsűri az első–második osztályosok kategóriájában különdíjjal ju­talmazta. Glória nagyon meglepődött, amikor meghallotta a jó hírt. Először fel sem fogta. Mindannyian nagyon örülünk a sikerének – folytatta Beke Mari. Az ügyes kezű kis elsőssel mi is találkoztunk. Elmondta, nagyon szeret rajzolni. Mostanában unikornisokat és szivárványt készít legszívesebben.