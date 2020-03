Kultusz övezte Németh Lászlót

Évekig tanított Hódmezővásárhelyen a neves magyar író, Németh László – Égető Eszter című regényének színhelye is a város és környéke. 1970 februárjában az országban először itt mutatták be Az írás ördögét, halála után a könyvtár is felvette a nevét.

„A magyar irodalom kiemelke­­dő íróegyéniségének, Németh Lászlónak új drámáját mutatta be tegnap este a Szegedi Nemzeti Színház társulata Hódmezővásárhelyen, a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az írás ördöge Lendvay Ferenc rendezésében, Nagy Attila főszereplésével lelkes fogadtatást kapott a vasárhelyi közönségtől, az előadás végén hosszú tapssal köszöntötte a premieren megjelent írót és a bemutató valamennyi résztvevőjét.” Így kezdődik a rövid hír az 1970. február 7-i Délmagyarországban, amit másnap hosszú kritika követ Nikolé­nyi István tollából: „E sorok a péntek esti hódmezővásárhelyi ősbemutató – (a szóra érzékenyen büszkék a vásárhelyiek, hiba lenne eltulajdonítani tőlük) után készültek, a premier forró, családias hangulatának még nem múló emlékeivel.” Maga Né­­meth László írta a darabról: „Drámáim történetének méltó befejezése, hogy utolsó elkészült darabom az utolsó írásom lett. Nem tudom: jó-e, rossz-e. De aki megnézi tudni fogja, hogy a búcsúmat hallotta.” A mester adta az utolsó tanácsot Németh Lászlót, feleségét és két lányát a premier előtt „baráti be­­szélgetésre” fogadta a vásárhelyi vb-tanács elnöke, a város pártállami vezetőivel. „Ide, a vá­­sárhelyi tanács fogadótermébe érkeztek a szegedi színház közreműködő művészei is, akik az utolsó tanácsokat már magától a mestertől hallhatták” – tudtuk meg a kulisszatitkot, és az is ki­­derült, hogy az író másnap Szegedre is ellátogat, ahol szintén színre viszik a darabot. Nem véletlen, hogy ekkora szenzáció volt az ősbemutató. Hódmezővásárhelyen nagy kultusza volt Németh Lászlónak, aki megszakításokkal közel öt évet élt a városban, de később is gyakran visszalátogatott. Móriczcal járt itt először Éppen váltották egymást Szabó Magdával, de a város és az író kapcsolata nem ekkor kezdődött: Móricz Zsigmonddal járt itt először. A Tanyai Tanulók Otthonát látogatta meg, fejlesztésére 1941-ben felajánlotta a „Cseres­nyés” című színdarabjának szer­zői jövedelmét. Tiszteletére vette fel az intézmény a Cseresnyés Kollégium nevet. 1945 őszén óraadói állást fogadott el az összevont fiú- és leánygimnáziumban, 1948-ban hagyta abba a tanítást, de kapcsolata a várossal 1954-ig szoros maradt. 2009-ben lapunk megszólaltatta a Bozsér családot, akikkel a Kristó-házban élt együtt. Bozsérék 1954-ben költöztek a Bercsényi utca 27.-be, az író 1955 elejéig lakott ott. A 2009-ben 82 éves nyugdíjas pedagógus, Bozsér Áron beszámolójából tudjuk, „elsősorban a reggeli és esti sétája során igényelte a magányt, akkor egy-egy órát gyalogolt az udvaron belüli járdán”. Szobája ablakából a kapura látott, és ha nem várt vendég közeledett, a hátsó kapun angolosan távozott. Részben ebben a házban fejezte be az Iszonyt, és írta a Csomorkányt is megörökítő Égető Esztert. Szerette az ö-ző tájszólást, gyűjtötte az érdekes mondatokat, kifejezéseket. Mellszobor a 40-es évekből Németh László 1975-ben hunyt el március 3-án. Egy évvel és három hónappal később, 1976. június 3-án arról adott hírt lapunk, hogy a nagy író nevét vette fel a városi könyvtár. Emléküléssel tisztelegtek a vásárhelyi kötődésű író előtt, és felavatták a mellszobrát, Tóth Valéria hódmezővásárhelyi szobrászművész alkotását. A szobor olyannak mutatja Németh Lászlót, amilyennek a vásárhelyiek az 1940-es években láthatták a neves írót.