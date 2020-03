Kürtöt kapott a makói múzeum a gulyástól

Nem mindennapi ajándékkal gyarapodott a makói József Attila Múzeum: Fegyver Tibor, a Körös-Maros Nemzeti Park füzesgyarmati származású gulyása egy saját készítésű és díszítésű kürtöt ajándékozott az intézménynek.

Nagy Gábor muzeológus, néprajzkutató lapunknak elmondta, a művészi hajlamokkal megáldott, verseket is író gulyással gyűjtőmunkája során ismerkedett meg, és ennek apropóján, tiszteletből készítette a tülköt a múzeumnak. Ezt egyébként rá is írta. Egy szürkemarha szarvából készült, a rajta látható ábrák, feliratok autentikusak, a díszítés módja azonban nem, hiszen a régi pásztoremberek faragtak, karcoltak, ő viszont a pirográfiát használta. Az ábrák némelyikét – múlt századi képekről – az interneten találta hozzá.

Az átlagember azt gondolja, egy múzeum csak régiségeket gyűjt, ez azonban nem teljesen így van. A ma használati tárgyai évtizedek múlva régiségek lesznek.

– Egyrészt ötven év múlva már csak a kora miatt is érdekes lesz ez, másrészt napjaink pásztoréletéről mesél, afféle kordokumentum – mondta Nagy Gábor muzeológus. A kürt hamarosan a pásztorgyűjtemény része lesz, később pedig a közönség is láthatja alkalmi kamarakiállításokon. A József Attila Múzeum azt is tervezi, hogy kiadja azokat a verseket, amelyeket Fegyver Tibor munka közben írt, amíg a jószágokra vigyázott a pusztán.