Kutak, padok és virágok

Próbára teszik a marosleleieket a jövő héttől, a temetőfelújítás részeként ugyanis az új kutakhoz locsolókannákat is elhelyez az önkormányzat – kérdés, hogy nem kel-e lábuk? A munka befejezése ma, hétfőn várható.

Maroslelén az utóbbi időben szokássá vált, hogy ha valamilyen fejlesztés indul, mindjárt jelentkeznek helybeli lakosok, vállalkozók, és hozzáteszik a maguk munkáját. Drimba Tibor polgármester ezt jó jelként értékeli. Mint mondta, a közösségépítés első lépései ezek, melyeket reményei szerint továbbiak követnek majd. Az önkormányzat ezekben a napokban a falu egyetlen temetőjét hozza rendbe, és ehhez a munkához is többen csatlakoztak.

A felújítás legfontosabb része a vízellátó hálózat kiépítése volt. Ilyen korábban is létezett, de már emberemlékezet óta nem működött, így mindössze egyetlen helyen vételezhetett vizet az, aki virágokat akart öntözni vagy vázába helyezni. Ehhez az egyik önkormányzati képviselő, Arany Gábor ajánlott fontos segítséget: kisgéppel kiásta a vezetékekhez szükséges árkokat. A szerelési munkákat pedig a polgármester bátyja, Drimba László, illetve az ő Dávid nevű fia vállalta. Így várhatóan mától már 3 helyen lehet vízhez jutni a sírkertben. A falu első embere azt is hozzátette, hogy a kutakhoz az önkormányzat locsolókannákat is helyez – ki fog derülni, ezek a helyükön maradnak-e.

A temető szebbé tételéhez 60 tő virág felajánlásával a helyi zöldséges, Szentpéteri Klára is hozzájárult. Ezeket a bejárattól, az út mentén fogják kiültetni, és füvesítenek is. Mindemellett kihelyeznek a sírkertben 4 napelemmel működő kandelábert, alájuk pedig egy-egy új padot – a régieket pedig felújítják. Kerékpártárolókat ugyancsak kihelyeznek.

Drimba azt mondta, mindez azt a célt szolgálja, hogy a temető hangulata az emlékezéshez méltóan meghitt legyen, az ide látogatók pedig komfortosan, biztonságban érezzék magukat. Persze további tervek is vannak: később bejáratot fognak nyitni a Kossuth utca felől, ahol parkolót létesítenek és szilárd burkolatú járda is lesz.