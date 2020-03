Kutat, intézményt vezet, oktat

Széll Márta, a szegedi egyetem rektorhelyettese kutat, intézményt vezet és oktat is. A biológus március 15-én mindezen tevékenységéért a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

Széll Márta a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kezdte pályáját, ahol a mostanitól el­térő témán dolgozott, növényi molekuláris biológiával foglalkozott. 14 évig ezt kutatta, tapasztalata révén sok jártasságot szerzett különböző molekuláris biológiai módszerekben, ezen felbátorodva jelentkezett 1999-ben a Bőrgyógyászati Klinika állásehetőségére, az akkor induló dermatológiai ku­­tatócsoportba, ahova molekuláris biológust kerestek.

A pikkelysömör genetikáját kutatta

– Egy új kutatási téma vezetője lettem, különböző bőrgyógyászati kórképek molekuláris mechanizmusát, genetikai hátterét kutattuk, elsősorban a pikkelysömörét. Ez új téma, ér­dekes kihívás volt számomra – részletezte a biológus. Munkája fókuszában a pikkelysömör mel­­lett a melanóma genetikájának kutatása állt, valamint ritka örökletes bőrbetegségek kialakulásában szerepet játszó genetikai variánsokat azonosított munkatársaival. 2011-ben megpályázta az Orvosi Genetikai Intézet intézményvezetői posztját.

– A kutatómunka mellett oktattam is a klinikán, elsősorban a posztgraduális képzésekben. 2012 óta hármas tevékenységi körben dolgozom: az intézet diagnosztikai te­­vékenységének koordinálása és az itt folyó oktatás vezetése mellett a kutatásokban is próbálom kivenni a részem, sajnos én magam már laboratóriu­­mi munkát nem végzek, ám továbbra is nagy lelkesedéssel irányítom a kutatócsoportok munkáit – fogalmazott a rektorhelyettes.

Fontos számára az utánpótlás nevelése

Elmondta, hogy nagy sikerei voltak a tudományos utánpótlás képzésének területén, ezért máig ez a szíve csücske. A molekuláris biológus nagyon fontosnak tartja a tehetségondozást, büszke arra, hogy sok tanítványa futott be szép karriert. Az is örömet okoz számára, hogy a hozzájuk forduló páciensek diagnosztikáját elvégzik, az örökletes betegségeik hátterét felfedik. Munkáját nemrégiben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el a Szegedi Tudományegyetemen folytatott eredményes oktatás-, illetve tu­­dományszervezői tevékenységéért, valamint a tehetséggondozásban vállalt szerepe, és ki­­­emelkedő kutatói és tudományos közéleti munkájáért.

Európai bőrgyógyászati társaság elnöke lesz

Az elismerést a járványügyi helyzet miatt még nem vehette át, de nagyon örül annak, hogy szűkebb és tágabb környezete visszaigazolta, hogy sokrétű tevékenységét, család és három gyermek nevelése mellett is magas szinten tudta elvégezni. Szakmája csúcsának tekinti, hogy 2020 szeptembertől ő lehet az elnöke az Európai Kísérletes Bőrgyógyászati Társaságnak. Ő lesz az első kö­­zép-európai régióból származó vezetője a nagyon magas tudományos színvonalat megjelenítő szervezetnek, és a második olyan elnök, aki nem orvos végzettségű. Az a célja, hogy elnöksége alatt méltó módon képviselje a magyarországi kutatást Európában.