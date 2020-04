Kútba esett hódot mentettek Algyőn

Egyikőjüket sikerült megmenteni.

Lakossági bejelentésnek kö­szönhetően értesültek a Kis­kun­sági Nemzeti Park munkatársai arról, hogy kútba esett két hód Algyő közigazgatási területén, a Nagyfai Holt-Tisza közelében, a Mátyáshalmi-csatorna mellett. Az egyik állat sajnos nem élte túl a zuhanást a mintegy 2,5 méter mély, káva nélküli kútba, a másik jószág azonban élénken kapálózott a mélyén.

A mentést végző természet­védelmi őrkerület-vezető, Al­bert András először létrával próbálkozott, de az nem nyerte el az anélkül is igencsak szűk lyukban vergődő hód tetszését. Ezután egy nagy merítőszákkal próbálta „kikanalazni” az állatot, de az folyton kicsusszant. Más választása nem lé­­vén hazasietett, hogy saját kezével alkossa meg az ideális mentőeszközt.

– A műhelyemben egy telesz­kópos, építőipari támasztórúdból, egy darab vasból, drótból, pár méter hajós kötélből rögtönöztem egy hurkos befogó eszközt – számolt be a megmentő, aki visszaindulásakor egy öreg autóból kibontott ajtóburkolatot is bekészített védőpajzsnak a hód közismer­ten erős harapá­sa ellen. Elmondása alapján a speciális eszköz és fia segítségével szinte gyerekjáték volt a mentés, majd a kutat gondosan letakarták, az állatot pedig azonnal visszaengedték a csatornába.

A hódnak az ijedségen kívül más baja nem lett.