Kutyafuttatók épülnek

Huszonkettőre bővül nyáron a szegedi kutyafuttatók száma, ugyanis a közgyűlés pénteki döntése szerint a Bécsi körút 33. szám alatt, valamint Kiskundorozsmán, a Jerney utcában is futtató épül. Ezek létrehozását rendelet szabályozza, ezt módosította most a város, így ez a két helyszín is bekerült most már a szabályzatba.