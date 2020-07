Lájk, szelfi: függővé tehetnek a közösségi oldalak

Reggel az első dolog, amit megnézünk a telefonunkon, a Facebook. Munkába menet is rápillantunk, nehogy lemaradjunk valamiről. A közösségi oldalak észrevétlenül bekebeleznek minket. A virtuális közösségi tér okozta függőségről beszélgettünk dr. Petke Zsolt addiktológussal.

– Létező dolog a Facebook-függőség?

– Pszichológusok is egyetértenek abban, hogy a közösségi ol­­­­dalak átalakítják az életünket, ha úgy döntünk. Az új életformával pedig új pszichés zavarok is megjelentek, aminek köszönhetően függőség is kialakulhat. A közösségioldal-függőknél vannak figyelmeztető jelek, mint ál­talában az internetaddikciónál is, ha valaki túl sok időt tölt a gép előtt, könnyen elhanyagolhatja fontos teendőit.

– A káros szokásból mikor lesz függőség?

– Amikor ez a tevékenység a mindennapok életvitelére válik károssá. A gyerekek hiányozni kezdenek az iskolából, nem alusszák ki magukat. Nem játszanak a barátaikkal, jellemzően a szülők is kevesebbet foglalkoznak velük. De vegyük górcső alá a felnőtt közösségi oldal függőit is, akiknél előfordul, hogy nem esznek, nem találkoznak a barátaikkal, beszűkülnek a társadalmi kapcsolataik. Virtuális valóságot alakítanak ki maguk körül, mert nem bíznak a körülöttük lévő em­­berekben.

– Mi a Facebook igazi varázsa?

– Alacsony önértékelés esetén a magunkról alkotott képet befolyásolni képes. Jobb képet tudnak mutatni magukról, mint amit saját magukról gondolnak. Ebben a térben harmonikusan és biztonságban érzik magát.

– Mi táplálja a kialakulását?

– A szorongás, de alapvetően a stressz és a genetika is hozzájárulhat a kialakulásához.

– A függők maguk jönnek rá, hogy valami gond van?

– Ahogy az összes többi füg­gőség esetében rendszerint a beteg nem veszi észre a problémát, sokkal inkább a környezete figyelmezteti erre. A sú­­lyosabb függők elveszítik a munkahelyüket, a diákoknak romlik a tanulmányi eredményük, és nem tudnak normális életet élni. Ilyenkor a környezetnek kell segítenie a függőt, hogy a szenvedélyétől meg tudjon szabadulni.

– Magyarországon hányan szenvednek ettől?

– Becsléseim szerint öt és tíz százaléka lehet érintett a lakosságnak.