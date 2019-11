Lánczné Miklós Katalin Magyarcsanádon jelenti az összetartó erőt – ezért is ő az Aranyembörünk

Egyciklusnyi önkormányzati képviselői megbízatáson kívül soha nem viselt semmilyen közéleti tisztséget, Magyarcsanádon mégis ő a lelke minden közösségi rendezvénynek, programnak. Ma már nyugdíjas, de ugyanolyan fáradhatatlan, mint fiatal korában volt. A faluért végzett munka elismeréseként a közelmúltban díszpolgári címet kapott, és a helyi értéktárbizottság vezetésére is felkérték Lánczné Miklós Katalint.

– Alig van olyan ház a faluban, ahol nem jártam. Van, akinek a védőnője voltam a születésekor, aztán az unokájának is – mondta Lánczné Miklós Katalin. A legtöbben ma is Védő Katiként emlegetik. Ma már nyugdíjas, de ezeket az éveket sem pihenéssel, karosszékben ülve tölti. Nemrégiben díszpolgári címmel tüntették ki, elismerve azt az önkéntes közösségszervező munkát, amivel, Magyarcsanád életét szebbé, színesebbé teszi. Akkor is éppen egy könyvtári előadás közben igyekezett segédkezni, amikor megkerestük, hogy szóra bírjuk – a termet, ahol az előadás zajlott, ő dekorálta ki.

