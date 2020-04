Lassan, de biztosan – megszületett az első lajhár Szegeden (Videó)

Már vagy 10 éve élnek kétujjú lajhárok a Szegedi Vadasparkban, de a dolgozók eddig nem tudtak beszámolni egy kis jövevényről sem. A vadaspark most közleményben tudósított az új lajhár érkezéséről.

A szülők 2018-ban álltak össze, két év után született meg a kis apróság, aki szépen cseperedik anyja hasán kapaszkodva. Igazi kényelemben van része, hiszen a lajhárok többnyire hassal fölfelé mozognak vagy pihennek az ágakon.

Nemrég ugyanis megszületett jelenlegi párunk első lajhárkölyke. A szülők 2018 óta vannak együtt, 2 év után született meg tehát a kis apróság, aki szépen cseperedik anyja hasán kapaszkodva a tapírral megosztott otthonukban.

A közhiedelem szerint lassú állatok. Ez igaz is, de nemcsak mozgásuk, hanem anyagcseréjük is. A lassúságuk oka egyrészt, hogy főleg alacsony tápértékű, nehezen emészthető faleveleket fogyasztanak, másrészt mozdulatlanságuk a rejtőzést is segíti a ragadozók elől.

Azért ne gondoljuk őket teljesen védtelennek, tekintélyes méretű fogaikkal és karmaikkal védekezni is tudnak, de a nagyragadozókkal szemben ez kevés. Jobb, ha nem is veszik őket észre, ebben segíti őket az, hogy a lassú állatokat a természetben benövi az alga. Valóságos kis minitársulás alakul ki így a lajhárokon, algával és számos rajta fejlődő, élő rovarral.