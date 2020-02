Lassan, de végre épül a körforgalom

Átütemezte a kivitelező az Etelka sori körforgalom építését, így az tavasz helyett várhatóan júniusra készül el. Időszakos munkálatok azonban folynak, sávszűkítésekre folyamatosan lehet számítani az épülő új fedett uszoda előtti útszakaszon.

Tavaly novemberben megírtuk lapunkban, hogy már zajlanak az Etelka soron tervezett körforgalom közműkiváltási munkálatai. Mint ismert, ott épül az új fedett sportuszoda, a körforgalomra azért van szükség, hogy a sportlétesítmény parkolója megközelíthető legyen. Csanádi Zoltán, a beruházást koordináló önkormányzati cég, a Szeged Pólus Nkft. ügyvezetője januárban azt mondta, a hideg idő miatt nem teljesen készültek el a szolgáltatók a közműkiváltással. Akkor úgy fogalmazott, a tervek szerint februárban folytatják majd a körforgalom kiépítését a kivitelezők.

Arra járó olvasóink jelezték, már több mint egy hete több helyen is le van zárva egy-egy szakasz a környéken. A hétvégén még az út közepén volt, most a Kereszttöltés utca felőli oldalon van lokális terelés. Ezt útszűkület korlátozó tábla is jelzi, ám a rutinból közlekedőknek érdemes figyelniük, akár naponta változhat, melyik sávban dolgoznak a munkások. Szerdán azt tapasztaltuk, hogy az újonnan kihelyezett oszlopok – amelyek a trolivzetéket tartják majd – jelzik a körforgalom ívét mindkét oldalon.

A Felsővároson élők azt is jelezték, hogy a munkálatok miatt nem lehet balra kanyarodni a Tápai utcából a Kereszt­töltés felé, ráadásul nehezíti a közlekedést a Molnár utca lezárása is. Ez utóbbi helyen geotermikus kutat fúrnak, emiatt lett ideglenesen zsákutca a Tabán-iskola mögötti utca. Kó­­bor Balázs, a Szetáv Kft. ügy­vezetője elmondta, mivel több kutat is fúrnak a városban, időszakos lezárásokra lehet számítani, erről a cégük honlapján tájékozódhatnak a szegediek. Ebből kiderült, várhatóan március végéig nem érdemes arrafelé autózni.

Csanádi Zoltán a körforgalom kapcsán tegnap arról tájékoztatta lapunkat, hogy annak építését – egyéb munkálatok miatt – a kivitelező átütemezte, befejezése június elején várható. Viszont jó hírt is közölt: a Tápai utcából ismét mindkét irányba ki lehet hajtani.