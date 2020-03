Látogatási tilalom és bezárt játszóterek

Látogatási tilalom van a szociális intézményekben, a bentlakásos intézményeket pedig nem hagyhatják el az ott élők. Szegeden lezárták az összes játszóteret és a kutyafuttatókat is. Az Operatív Törzs újra otthonmaradásra kérte az időseket. Egy ideig most nem viszik ki a sárga kukákat, sem. Vásárhelyen is bezártak a közgyűjtemények, és a roma önkormányzat is távmunkában dolgozik.

Tegnap volt a második napja, hogy csak korlátozottan nyithattak ki az üzletek a koronavírus-járvány miatt. Szegeden a kereskedők szinte kivétel nélkül betartották az előírást, és bezártak délután 3 órakor. A kormányrendelet szerint továbbra is nyitva maradhatnak az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzleteket, továbbá a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzleteket, a benzinkutakat és a dohányboltok. A többi kiskereskedelmi üzletben a 15 órai zárás után, reggel 6 óráig csak az ott dolgozók lehetnek bent. Továbbra is kérik az időseket Az Operatív Törzs tegnapi sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos ismét arra kérte az idősebb korosztály, hogy ne hagyják el otthonaikat, mert ők tartoznak a különösen veszélyeztetett korosztályba. Müller Cecília arra is beszélt, hogy a szórakozóhelyek bezárása miatt sokan házibulikat tartanak, ez viszont szintén nem ajánlott. Azt is elmondták, hogy a belföldi közlekedést nem korlátozzák, zavartalan a külföldről érkező teherforgalom, ezért nincs veszélyben a lakosság ellátása. Látogatási tilalom van viszont valamennyi szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, a gyermekvédelmi szakellátásban, a javítóintézetekben, valamint a családok és gyermekek átmeneti otthonaiban is. A látogatási tilalommal párhuzamosan a bentlakásos intézményekből való kijárás is tilos az ott lakóknak. Bezárt a vízitelep Eközben bejelentették, hogy határozatlan időre bezárják a Szegedi Vízitelepet, és edzéseket sem tartanak. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. pedig a sárga kukát kiosztását függesztette fel a koronavírus járvány miatt. Nem használhatók Szegeden az önkormányzati játszóterek, kültéri fitnesz- és edzőparkok, és a kutyafuttatók sem, mert nem tudja azokat fertőtleníteni a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A cég ügyfélszolgálati irodájában pedig egyszerre csak annyi ügyfél lehet, amennyi ügyintéző dolgozik éppen. Nincs sorszámhúzás A kormányablakokban és az okmányirodákban nem lehet sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges. Időpontot foglalni ügyfélkapus azonosítóval a magyarorszag.hu oldalon, illetve ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező ügyfeleknek a 1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonszámon lehet – közölte a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Az elkészült okmányokat személyesen nem lehet átvenni, azokat postán küldik ki. A 65 év feletti háziorvosok Hódmezővásárhelyen sem vehet részt személyesen a betegvizsgálatban. Telefonon konzultálhatnak velük, tanácsot kérhetnek, a szükséges recepteket fel tudják írni, de helyettes orvos látja el azokat a pácienseket, akik feltétlenül vizsgálatra szorulnak. A rendelőajtón minden esetben megtalálják az erről szóló tájékoztatókat. Visszavonásig az ügyfélszolgálat teljesen szünetel – írta közleményében a vásárhelyi cigány nemzetiségi önkormányzat. Bezártak a múzeumok Zárva tartanak a vásárhelyi múzeumok, közgyűjtemények is. Elek András, a Tornyai János Múzeum igazgatási ügyintézője a Rádió 7-nek elmondta, hogy ennek ellenére a gyűjteményi munka kapun belül folytatódik. Adományozóihoz fordul az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy minél több nehéz helyzetbe került családnak tudjanak továbbra is segítséget nyújtani. A beérkező adományokat a segélyszervezet országos intézményhálózatán keresztül fogja felhasználni, a most még nehezebb helyzetbe kerülő családok segítésére, illetve szociális intézményeik rendkívüli feladatainak támogatására. A szervezet vezetősége naponta értékeli a helyzetet, és a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács tagjaként a minisztériumokkal egyeztetve, a kormányzati útmutatásokat követve folytatják a segítségnyújtást. Maradhatnak a piacok Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt közölte, hogy korlátozás nélkül tarthatnak nyitva a piacok is, függetlenül attól, hogy napi fogyasztási cikkeket értékesítenek-e. A hatályos szabályozás szerint ezek nem minősülnek üzletnek, de ennél fontosabb szempont, hogy nagy részük nyílt téren működik, kevés kivétellel jellemzően kora délutánig bezárnak. Az általános elővigyázatossági szabályok természetesen a piacok látogatóira is érvényesek: a vevők tartsanak biztonságos távolságot egymástól, a fokozottan veszélyeztetett idősek pedig inkább maradjanak otthon, kérjenek segítséget a bevásárláshoz. Néhány határállomás kivételével szinte teljesen leállt a nemzetközi vasúti személyszállítás. A nemzetközi járatokat az itthoni szakaszokon pótolja a vasúttársaság, a határállomások és a belföldi végállomások között közlekednek a vonatok. A belföldi vonatforgalomban a MÁV hálózatán nincsenek menetrendi korlátozások. Mindennek ellenére a pályaudvarok kiürültek, alig látni utasokat. A Délmagyarország információi szerint – bár gyanús esetek voltak – a megyében továbbra sincs igazoltan fertőzött koronavírusos beteg.