Látott már óriás paradicsomot?

A Wikipédia szerint a paradicsom magyar neve a paradicsom almája, paradicsomalma kifejezésből származik. Nagyobb mennyiségben hazánkban először az 1880-as években kezdték termeszteni, és ennek a két világháború közötti export adott egy hatalmas löketet.

Azóta is sokféle paradicsomot termesztünk hazánkban. A kicsi szendvicsparadicsomtól kezdve a kemény héjú tojásparadicsomig minden előfordul. Szeretjük, rengeteg finom recept alapját adja.

Egyik olvasónk egy hatalmas példányt szüretelt dorozsmai kertjében. Ahogy az általa küldött képen látszik is, 880 grammot nyom, és nagyobb, mint egy átlagos alma. Az eredmény nem holmi versengés vagy pályázat eredménye. Ez egy nagyobb fajta, melyet hazánkban kevesen termesztenek. Ágnes lapunknak elmondta, hogy a magokat még régebben édesanyja kapta Horvátországból. Ennek a fajtának a beceneve a szívparadicsom, vékony héjú, lédús és igen édes. Mint azt a példa mutatja, nálunk is vígan megél, sőt rendesen meg is nő.