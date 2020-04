Lázár János hárommillió forinttal segíti a kórházat

Lázár János, a vásárhelyi és makói térség országgyűlési képviselője hárommillió forintot adományozott az Életünkért-Egészségünkért Hódmezővásárhely és Makó Lakosságáért Alapítványnak. Másokat is erre kér. Erről a közösségi oldalán írt.

– Támogatom a kórházunk munkáját, az ott dolgozók hősies küzdelmét. Támogassa ön is! Csütörtökön reggel 3 millió forintot utaltam át az Életünkért-Egészségünkért Hódmezővásárhely és Makó Lakosságáért Alapítvány számlájára. Tudom, hogy a járvány sokak számára tette bizonytalanná a jövőt, minden család kétszer is meggondolja, mire költ. Most azonban minden fillér számít, 1-2 ezer forintos adomány is életet menthet. Világszerte az a jelszó, hogy „Maradj otthon!”. Mi egészítsük ki ezt egy másikkal is: „Maradj ember!”. Jogosan várjuk az állam és az önkormányzat segítséget a bajban, de a lehetőségeinkhez mérten mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket a küzdelemből: nemcsak az otthonmaradással, hanem a helyi hősök támogatásával is.

Az alapítvány számlaszáma: 11600006-00000000-26633882 (ERSTE Bank).