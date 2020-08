Lázmérés és kikérdezés után lehetett részt venni a programon a baksi faluházban

Szűrővizsgálatokkal, állapotfelméréssel, egészséges ételek kóstolásával, gyógytornával, frissítő masszázzsal várták a szombati egészségnapra a baksiakat a faluházba. Belépni csakis lázmérés és egy koronavírus-kérdőív kitöltése után lehetett, a maszk viselése pedig kötelező volt.

Amikor Kuklis István fotós kollégámmal beléptünk a baksi faluházba, ahol szombaton egészségnapot tartottak, rögtön megmérték a hőmérsékletünket – mindkettőnkké 36,3 volt –, majd következtek a kérdések: az elmúlt 2 hétben bármikor volt-e lázunk, köhögésünk, vagy egyéb légúti tünetünk, éreztünk-e gyengeséget, végtagfájdalmat, tapasztaltunk-e egyéb influenzaszerű tüneteket, tudunk-e arról, hogy Covid–19 fertőzöttek lennénk, találkoztunk-e igazolt fertőzöttel, vagy olyannal, aki házi karanténban van. Ezután mehettünk tovább – szigorúan szájmaszkban.

A baksiakat ortopédiai, hallás- és látásvizsgálatra, állapotfelmérésre, vérnyomás- és vércukorszintmérésre várták, de részt vehettek frissítő masszázson, gyógytornán, dietetikustól kaphattak tanácsokat általánosságban és egyénre szabottan, valamint egészséges ételeket is kóstolhattak.

– Pályázat keretében rendeztük meg az egészségnapot, már nem előszörb és mindig nagy sikerrel. Élnek a lehetőséggel az itteniek – közölte Polyák Teréz főszervező. A vizsgálatokra előzetesen be kellett jelentkezni, a többi programon bárki szabadon részt vehetett, és az ételkóstoláson újdonságokat vagy az alapanyagokat újszerűen felhasználva kínáltak a falubelieknek, olyanokat, amelyeket később elérhető áron szerezhetnek be. Korondy Gabriella táplálkozási tanácsadó joghurtos mártogatóst, chia pudingot hozott gyümölcsdarabokkal és pirított tökmaggal, de volt az asztalon csíramálés, padlizsános és ajváros falatka is.

– Megvizsgálták a hallásomat, 15 decibelen már hallok, azt mondta a védőnő, az jó – újságolta Rostás Aranka. Csurár Gábor és felesége az állapotfelmérésen, a vérnyomás- és vércukorszintmérésen volt először, jó eredményeikkel elégedettek voltak, majd megkóstoltak pár „egészséges” szendvicset. A zárásig több mint hetvenen vettek részt az egész napos rendezvényen.