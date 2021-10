Egyszerre leállt a Facebook, a Messenger és az Instagram, és ez nem minden

A Facebook egyéb szolgáltatásaival is problémát jelentettek világszerte, például az Oculusnál. De nem ez az egyetlen, ugyanis a Downdetectoron keresztül rengeteg jelzés érkezett arra, hogy akadoznak bizonyos szolgáltatások a Telenornál, Diginél, Vodafone-nál, a Googlenél és a Telekomnál is. Ez utóbbihoz hozzátartozik, hogy a DailMail arról tájékoztat weboldalán, hogy az Egyesült Királyságban is akadozik a T-mobile és egyéb internetszolgáltatók. Ott főleg a mobilinternettel van baj, a Downdetector szerint hazánkban szintén.

Mindezek mellett nem futnak olyan játékok sem, melyekbe eddig a Facebookkal léptünk be. Aggodalomra viszont nincs ok, ahogy rendbe hozzák a Facebookot, újra hozzáférünk ezekhez a csatornákhoz.

Korábban írtuk:

A probléma valószínűleg globális, nem csak Magyarországot érinti.

A DaliyMail szerint leállt a közösségi oldal szerverhiba miatt. A Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is a Facebook tulajdonában van, megosztott infrastruktúrán működtetik őket, így egy esetleges szerverhiba mindre kihat.

A Facebook egyik kommunikációs munkatársa Andy Stones a Twitteren arról tájékoztatja a felhasználókat, hogy tudnak a hibáról, és már dolgoznak a megoldáson.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021