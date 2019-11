Legendák és rejtélyek nyomában

Helytörténet másképp: szórakoztató előadáson ismerhették meg a városlakók, milyen kincsek is heverhetnek a lábuk alatt. Ami a Himalájának a jeti, az a csongrádiaknak Attila sírja: sosem kerül elő, de jó érzés hinni benne.

Az igazán karakteres városoknak, vidékeknek megvannak a maguk legendái. Loch Nessnek például ott van Nessie, a tó szörnye, akit még ugyan sosem láttak hitelt érdemlően, de mégis hisznek benne. Aztán az Észak-amerikai régióban Nagyláb az úr, pedig róla is csak egy homályos fotó maradt fenn és a himalájai jetit sem kell különösebben bemutatni: senki sem találkozott még vele, de meggyőződéssel vallják többen is, hogy évtizedek óta a hegyek között bujkál.

Nyilvánvalóan Csongrád sem maradhat ki ebből a sorból, bár sem Holt-tiszai víziszörnyet, sem Aranysziget-béli farkasembert nem tud a város felmutatni, de arra „mérget lehet venni”, hogy a környéken van Attila hun fejedelem sírja. Erről is hallhatott a közönség Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató Legendák és rejtélyek Csongrádon című előadásán.

Attila 453-ban, egy Sicambria nevű településen, épp nászéjszakáján halt meg. A fejedelmet a legenda szerint az elterelt Tiszába temették egy arany-, egy ezüst- és egy vaskoporsóba – ez azonban egy félrefordításból is származhat, valószínűbb, hogy nem koporsóról, hanem valójából szemfedélről van szó. A hivatkozott település azonban valós, de hol lehetett Sicambria?

– Tari László szerint a Böldi rév és a Várhát közelében lehetett, de a csongrádi halászok mondái szerint az Aranysziget név is az Attilával eltemetett aranykincsre utal. Csongrádon egész gazdag a hun uralkodó temetkezéséhez kapcsolódó mondavilág – mondta el Gyöngyössy Orsolya.

Persze Csongrádon kívül sok más Tisza-parti település is magáénak vallja Attila sírját, így ezerötszáz év távlatából már szinte lehetetlen igazságot tenni. A helyiek azt vallják, bárhol is bukkanna elő egyszer a hun vezér sírja, akkor is biztos, hogy Csongrádon temették el.

Szintén a Tisza-parti település helyi mondavilágának szervez része a földvár, amiről maga a város is a nevét kapta. A földvárat még a 8.-9. században építették és a tatárok rombolták le 1241-ben. De hogy hova, abban nincs megegyezés. Az előadáson elhangzott, az egykori vár elhelyezkedéséről mindenkinek megvan a maga elmélete. A korabeli térképek és források alapján a mai belsőváros déli része a legvalószínűbb helyszín, de biztosan nem mondhatjuk meg.

Szintén a csongrádi legendáriumhoz tartozik a Szent Rókus templomhoz kapcsolódó hiedelem. A helyi mondák szerint a templom egy török kori imahelyen nyugszik, ez csak 2010-ben, egy régészeti vizsgálat során dőlt meg. A legendák szerint alagút is van a templom alatt, a legmerészebb elképzelések szerint az egész belsőváros alatt fut egy kazamatarendszer, sajnos azonban erről is kiderül, műszakilag nem lehetséges.