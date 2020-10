Legyen óvatos a külföldi fogadóoldalakkal!

Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, amikor olyan szerencsejátékkal játszanak, amely nem kapott engedélyt Magyarországon.

Az interneten több, magyarok számára hozzáférhető és akár magyar nyelven is fogadást, illetve egyéb szerencsejátékot ajánló oldal működik. Ezeket általában külföldi, homályos hátterű és hazai engedély nélküli cégek üzemeltetik. A szervezők gyakran bosszantó reklámokkal igyekeznek minél több játékost elérni és népszerűsíteni a fogadásaikat. Sokan fogadnak is.

A hazánkban engedéllyel nem rendelkező oldalon fogadó magyar játékos azonban komoly kockázatot vállal, hiszen megeshet, hogy nem fizetik ki a nyereményét. Magyar bíróság előtt a követelését nem is érvényesítheti, csak külföldi bíróságokon indíthat bonyolult és költséges eljárásokat. Aki pedig hozzájutott a nyereményéhez, számoljon azzal, hogy személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót kell fizetnie utána. Csapdahelyzet az is, amikor az engedély nélküli cégek már-már nevetségesen alacsony összegekre limitálják a nekik nagy veszteséget okozó nyertesek tétjeit, sőt néha a játékból is kizárják őket.

A számlán maradó összeget általában visszautalják, de jócskán akad olyan szervező is, amelyik semmit sem hajlandó fizetni.

A Szerencsejáték Felügyelet 2014 óta blokkolhatja a gyanús oldalakat. Ha ez megtörténik, akkor a működtetők újabb IP-címre költöztetik az oldalt, és folytatják tevékenységüket, mintha mi sem történt volna. Ha azonban a cég működésképtelenné válik, a játékosok egyenlege elvész.

Sokféle veszélyt rejt magában az engedély nélküli oldalak kínálata, ezért fontos tudni, hogy ilyenkor a játékos saját kockázatára játszik. Az engedély nélkül működő szervezőkkel szemben a Szerencsejáték Felügyelet nem jogosult arra, hogy kikényszerítse azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek az engedéllyel rendelkezőkre vonatkoznak.

A magyarországi szerencsejáték-ipar felügyeletét és a játékosok védelmét a Szerencsejáték Felügyelet látja el, a kiadott hatósági engedélyekről nyilvántartást vezet.

A legális internetes játékok, szerencsejátékok túlnyomó része a hazai jogszabályok szerint bukmékeri rendszerű fogadásnak minősül, azaz a nyereményt a tét és a nyereményszorzó határozza meg. Ilyen internetes fogadást és sportfogadást Magyarországon kizárólag a Szerencsejáték Zrt. szervezhet, ehhez a Tippmixpro.hu honlapot használja. A sorsolásos játékok, így a sorsjegyek és a számsorsjátékok (Ötös lottó, Hatos lottó, Skandináv lottó, Kenó, Puttó, Eurojackpot, Joker, Luxor) szervezésére hazánkban szintén csak a Szerencsejáték Zrt.-nek van engedélye.

A közelmúltban megújult a Szerencsejáték Zrt. reklámetikai kódexe. A nemzeti lottótársaság még szigorúbban védi a sérülékenynek minősülő csoportokat, és a korábbinál is nagyobb figyelmet fordít például a fenntartható működésre vagy a digitális környezetben használt reklámokra.

A legális játék előnyei: a nyeremény kifizetése 100 százalékban biztosított.

Minden lottó esetében a nyeremények utáni közterheket a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg. Ha a játékost sérelem éri, akkor pedig a Szerencsejáték Felügyelethez vagy a magyar bírósághoz fordulhat. MW