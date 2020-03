Lehet kutyát sétáltatni, csak tartsunk távolságot

Zavartalanul működnek az állatorvosi rendelők, de a szakemberek azt kérik, hogy lehetőség szerint csak a sürgős esetekben keressék fel őket házi kedvenceikkel az állattartók.

– Csökkent a rendelő forgalma, de amíg más utasítás nem ér­kezik, addig a megszokott rendben működünk – mondta lapunknak Pinnyey Szilárd állatorvos. Elővigyázatosságból viszont arra kérnek mindenkit, hogy csak sürgős esetben keressék fel őket, a halasztha­­tó beavatkozásokat pedig a veszélyhelyzet utáni időszakra tolják. A vizit előtt célszerű telefonon bejelentkezni, a váróteremben pedig lehetőség szerint csak egy ember tartózkodjon a háziállatával.

Kézmosással védekezhetünk

– Úgy tűnik, hogy a koronavírus a kutyákra, macskákra nem veszélyes, viszont a szőrükre ráragadhat, és továbbadhatják – folytatta a szakember. Az tanácsolják ezért mindenkinek, hogy egyedül, más kutyáktól, emberektől tá­­­­volságot tartva sétáltassák most házi kedvenceket, hazaérve pedig mossanak alaposan kezet.

Kerüljük a kutyafuttatókat

Nemcsak kézmosást, hanem sé­­ta utáni átöltözést is javasol a gazdáknak Putnik-Mayer Yvette, aki két könyvet írt a kutyanevelésről. – Olaszországban is engedik a kutyasétáltatást, csak annyit írnak elő, hogy a gazdi a lakás kétszáz méteres körzetét ne hagyja el. Ilyenkor a tömeget és a kutyafuttatókat is kerüljük, olyan helyre vigyük az állatot, ahol egyedül lehetünk, hogy rajtunk kívül más ne érintse, ne simogassa az állatot – mondta lapunknak. A rendszeres mozgás nemcsak a lakásban tartott ebeknek kell, a kertes házban élő kutyák is igénylik. Ha elmarad a séta, ha nem találkozik új ingerekkel az állat, a legnagyobb udvar is hamar unalmas lesz. Ilyenkor szokták a kutyák megrágni a gazda papucsát, a sarokba állított seprűt vagy a gyerek műanyag motorját.

Nincs több kifogás

– Munkám során rengeteg gazdától hallom, hogy nincs időm a kutyámra. Most ez nem lehet kifogás, ezt az időszakot használjuk fel arra, hogy együtt le­­gyünk és neveljük az állatot – hangsúlyozta a szakember. Szeretne példát mutatni másoknak is, ezért a szobafogságot ar­­ra használja fel, hogy rövid videókat készítsen, amiket bárki ingyen megnézhet a közösségi oldalakon.