Hétfőn talán szánkózhatunk

Bár az ország egy részén már tegnap havazott, nálunk ilyesmire a következő napokban még nem kell számítani. Vasárnap azonban a lehűléssel együtt nálunk is beköszönt a fehér tél, hétfőn talán már a szánkókat is lehet majd használni.

Több centiméternyi hó hullott tegnap a Dunántúlon, a Kékestetőt délutánra el is lepték a szánkózni vágyók, és nagy volt a forgalom az eplényi sípályán is. Csongrád-Csanád megyében azonban továbbra is csak az eső szemerkélt, délután pedig még a nap is elő-előbukkant a kellemes 8 fokban.

Kettészakadt tehát az ország időjárás szempontjából, hozzánk még mindig nem érkezett meg az igazi tél.

Nem sokáig tart már azonban a szokatlanul enyhe időszak: a jelenlegi számítások szerint vasárnap régiónk is kifehéredhet.

– Átlagon felüli hőmérsékletek jellemezték eddig a mostani telet. A szombaton érkező lehűlés azonban meghozza a hideg időt – mondta el lapunknak Gyuris Ferenc, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

– Bár meg sem közelítjük majd a januárban egyáltalán nem szokatlan mínusz 10 fok alatti hőmérsékleteket, azért az eddigi 6-8 fokokhoz képest érezhető lesz a visszaesés. A fokozatos hőmérséklet-csökkenésnek köszönhetően csütörtökön és pénteken még nem számítunk éjszaka sem fagyokra, napközben azonban 6, majd 5 fok lesz már csak a maximum – mondta el a szakember.

Vasárnap éjszaka viszont már mínusz 2, mínusz 3 fok körül lesz a legalacsonyabb hőmérséklet, másnap pedig alig kúszik 0 fok fölé a hőmérő higanyszála.

Mindezek miatt bár a következő napokban is számíthatunk elvétve csapadékra, az vasárnapig mindenképpen eső lesz. Akkor azonban a megérkező hidegnek köszönhetően ez átvált havazásba, mivel pedig éjszaka fagy lesz, van rá esély, hogy hétfő reggelre néhány centis hótakaró fedje be megyénket.

Lassan tehát nálunk is ideje leporolni a szánkókat, bár ha hétfő délelőtt olvadás indul, elképzelhető, hogy a munkaidő végére már nem marad sok belőle. És bár a hosszú távú előrejelzések nem túl megbízhatóak, egyelőre úgy tűnik, nem is számíthatunk hamar utánpótlásra, vagyis a fehér télből január közepéig elképzelhető, hogy csak annyi jut majd nekünk, amennyit vasárnap és hétfőn kapunk.

