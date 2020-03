Lélegzethez juthatnak az adósok

Aki a rendkívüli járványhelyzet kapcsán elveszíti a munkáját, jövedelmét, annak nagy segítséget jelent a hét közepén meghirdetett hiteltörlesztési moratórium. Aki tud, persze fizessen tovább, a pontos részletekért azonban még senki se rohanjon a bankjába, azokra néhány napot még várni kell.

– A magyar bankrendszer felkészült a rendkívüli helyzetre és a hitelfizetési moratóriumra – mondta a Magyar Bankszövetség képviselőivel folytatott egyeztetést követően a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte, hogy a szerdai bejelentés – amely szerint a magánszemélyek és a vállalkozások március 17-ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik – automatikusan életbe lép, így nem szükséges jelezni, ha valaki élni szeretne a lehetőséggel. Az adósoknak akkor kell értesíteniük a pénzintézeteket, ha változatlan rendben, megszakítás nélkül szeretnék folytatni a törlesztést.

Lehet fizetni!

A futamidő a részletfizetési szünet idejével hosszabbodik, vagyis nem kell változó lejárat miatt tartani a részletek emelkedésétől. Varga Mihály hangsúlyozta, mindenkinek érdemes kérnie a további folyamatos, eredeti szerződés szerinti fizetés lehetőségét a bankjától, ha nem áll fenn erős indok a törlesztés felfüggesztésére.

A Magyar Bankszövetség elnöke azt kérte az emberektől, hogy intézkedések miatt, a veszélyhelyzetre való tekintettel egyelőre ne keressék föl a bankfiókokat. Becsei András közölte, hogy a szükséges tájékoztatást mindenki időben meg fogja kapni, a hitelintézetek pedig a személyes ügyintézés kiváltására létrehozzák az elektronikus egyeztetés lehetőségeit.

Részletek később

Becsei András is hangsúlyozta, akiknek nincs szükségük a jelenlegi helyzetben a moratóriumra, és tovább kívánják folytatni a hitelük törlesztését, erre joguk és lehetőségük van. Ennek jelzésére – a későbbiekben vissza is vonható – nyilatkozat beadásával lehetőséget biztosítanak a pénzintézetek. A bejelentéséhez kapcsolódó részletszabályok még egyeztetésre és véglegesítésre várnak. Pár napig szükség van az ügyfelek türelmére, ezt követően azonban minden érintett részletes tájékoztatást fog kapni.

A szövetség hangsúlyozza, a bankszektor likviditása megfelelő, az időben elhalasztott kamatbevétel mintegy 450 milliárd forint. A stabilitását biztosító úgynevezett szabad likviditás meghaladja a 13 ezer milliárd forintot, amit a 2008-as gazdasági válság utáni tőketartalék-képzési szabályok tettek lehetővé. A szektor készül a járványhelyzet utáni időkre, a gazdaság újraindítására. A fenntartható finanszírozásához a bankszövetség szerint szükség lesz az ágazat extra terheinek eltörlésére, ezért január 1-jével kérik az illetékek és különadók kivezetését.

Ne személyesen!

– A Magyar Nemzeti Bank a koronavírus-járvány idején is elvárja a bankoktól, hogy mindig kellő számú fiók szolgálja ki az ügyfeleket – nyilatkozta Kandrács Csaba. A jegybank alelnöke hangsúlyozta, az MNB elvárja, hogy a bankok tekintsék át üzletmenet-folytonossági terveiket. Kandrács Csaba hangsúlyozta: ha egy fiók átmenetileg bezárna, gondoskodni kell a környékbeli ATM-ek feltöltéséről a megfelelő készpénzmennyiséggel. – Az MNB nem fogja támogatni, hogy egy bank 24 óránál tovább tartó általános bankszünnapot hirdessen meg – jelentette ki az alelnök.

Ösztönözni kell az embereket az elektronikus, telefonos ügyintézésre, illetve a bankkártyás és azonnali fizetésre. Az MNB megfontolásra ajánlja a jogalkotónak, hogy a járvány esetleges fokozódása esetén – a személyes lehetőség helyett – az ügyfelek számára a panaszok beadását átmenetileg a hitelintézetek csak elektronikusan vagy írásban tegyék lehetővé.

Fő a biztonság

Az intézkedés a folyamatban lévő lakossági jelzáloghiteleknél átmeneti felmentést ad az értékbecslés és a közjegyzői okiratba foglalás kötelezettsége alól. Bár az MNB helyszíni vizsgálatait is 2 hónappal elhalasztja a bankoknál, a megerősített ellenőrzési és adatszolgáltatási rendszer továbbra is szavatolja a biztonságot.

– A Diákhitel Központ is törlesztési moratóriumot hirdetett a 207 milliárd forintnyi tőke- és kamattartozására mind a 166 ezer ügyfele számára december 31-ig – közölte a társaság. Ez érvényes a már törlesztési szakban lévő és a moratórium alatt abba kerülő ügyfelekre is. A felfüggesztése március 19-én automatikusan hatályba lépett, ehhez nincs szükség külön nyilatkozatra.

Diákhitel1

A központ a fennálló tartozásokra nem számol fel késedelmi kamatot, illetve a március 18-ig felmondott szerződéseken túl december 31-ig nem mond fel újabbakat. Természetesen a moratórium ideje alatt is törleszthetik fennálló tőke- és kamattartozásukat az érintettek, a beérkező pénzt a szokott rendnek megfelelően elszámolják. Az önkéntes teljesítéshez sem várnak el külön nyilatkozatot, valamint a törlesztést a moratórium ideje alatt bármikor egyoldalúan fel lehet függeszteni. A részletekről a www.diakhitel.hu honlapon és a társaság Facebook-oldalán is rendszeresen tájékoztatják az érintetteket.

A központ a moratóriumot kiterjeszti azokra a leendő ügyfelekre is, akik március 18. és december 31. között igényelnek diákhitelt, és válnak törlesztővé. További rendkívüli intézkedésként meghosszabbítják a szabad felhasználású Diákhitel1 2020. március 16-án lejárt igénylési határidejét. Így azok a hallgatók, akik március 27-ig – Neptun rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítással – igénylik elektronikus formában a szabad felhasználású hitelt, már április 15-én megkapják a maximum 350 ezer forintot.

Jön a kamatplafon

A lakossági hitelpiacot érintő lényeges változás, hogy a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékpontban maximalizálják a fogyasztási, köztük a személyi kölcsönök teljes hiteldíjmutatóját. – A romló gazdasági helyzet miatt többen is lehetnek olyanok, akik kölcsön felvételével tudják átvészelni ezt a kritikus időszakot. Nekik jelenthet segítséget a kamatplafon bevezetése, mert ezzel elkerülhetővé válhat egy negatív hitelspirál. Természetesen a személyi kölcsönt igénylőknek a bankok hitelfeltételeinek ezután is meg kell felelni – hangsúlyozta Trencsán Erika. A money.hu pénzügyi szakértője kiemelte, a mostani, egyelőre kedvezőtlen kilátású gazdasági helyzetben is mindenki alaposan mérlegelje a hitelfelvételt, és csak megfelelő jövedelmi háttérrel vágjon bele.