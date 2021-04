Lélekápoló akciót szervezett húsvétra a kórházlelkészet

Húsvéti lélekápoló áldásokkal kedveskedett a nagyhét folyamán a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálatának közössége az egészségügyi dolgozóknak és a kórházban fekvő betegeknek.

Ezt ne hagyja ki! Holtak közösségi oldalain tisztogat a DK

– A pandémia és az ezzel járó, több mint egy éve tartó változás folyamatos készenlétet igényel mindannyiunktól, de az egészségügyben dolgozóktól még inkább kiemelt alkalmazkodást követel. Ahogy mi is, ők is fáradnak. Ezt felismerve a kórházlelkészi szolgálat munkatársai a betegek és hozzátartozók mellett imáikkal támogatták az egészségügyben dolgozókat is – fejtette ki Máramarosi Mária, a szolgálat koordinátora, melynek munkatársai több ezer ajándékkártyát juttattak el az egyházmegye kórházaiba a nagyhét során.

„Áldjon meg téged az Isten, ajándékozzon meg bocsánatával és szeretetével, hogy szomorúságból örömre, kétségeidből bizonyosságra, bátortalanságodból igazi erőre találhass, mert Jézus Krisztusban halála és feltámadása által tiéd már a szabadság, az Élet teljessége. Szabad vagy arra, hogy Őt kövesd, hogy szeretetéből élj, és embertársaid javát munkáld” – olvasható az áldás szövegében.

– A képen a kivirágzott kereszt a feltámadás valóságát és örömét szimbolizálja, amely a mai helyzettel párhuzamba állítva arra irányítja a figyelmet, hogy a nehéz, embert próbáló idők egyszer enyhülnek és véget érnek. A húsvét ma is a reményt erősíti, közvetíti. Most is szabadok vagyunk a szeretetre és arra, hogy embertársaink javán munkálkodjunk – fogalmazott a koordinátor.