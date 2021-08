Lelkesek és megbízhatóak a tiszaszigeti diákok

Az országban kilencedik éve hirdetik meg a speciális munkaerőpiaci programot, melyben a 15-25 éves korosztály vesz részt. Tiszaszigeten is népszerű a diákmunka, többféle területen kipróbálhatják magukat a fiatalok.

– Azért is jelentkeztünk, mert közel van, és nem kell elutazni, ha dolgozni szeretnénk. A helyi Agrár Parkban, a mázsaházban mértem az elmúlt hetekben. A gazdák jöttek a traktorokkal, és le kellett mérni a terményt. Összesen egy-egy hónapot dolgozunk ezen a nyáron, most éppen paprikát osztunk – mesélte lapunknak Tóth Viktória, aki negyedik hete dolgozik Tiszaszigeten. A diáklány hozzátette, Csengével reggel nyolctól délután kettőig vannak munkában.

Paprikaosztás

A helyi szociális szövetkezet rendszeresen felajánl minőségi zöld- és pirospaprikát a lakosoknak. Ottjártunkkor Tóth Viktória és Almási Csenge nejlonzsákokba porciózott zöldségeket osztott a háziasszonyoknak. Pirosból nincs limit, mindenki annyi paprikát vihet haza, amennyit szeretne, a fehérből egy zsákot lehet elvenni, de az is több kilós mennyiség. Rendszerint a lányoknak is jut a paprikából, hazavihetnek belőle a családnak.

A piac mellett a Páduai Szent Antal templomban is nagyon örültek a lányoknak, a diákok a templomtakarításban is szívesen segítenek.

Jogsira gyűjtenek

A kispiac mellett az önkormányzat udvarában is nagy a sürgés-forgás, az udvaron a munkások sátorvasakat javítanak, egy zivatarban sérült meg a nagy sátor.

– A sátorvasakat kellett ellenőriznem, van, amelyiken javítani kell a menetet. Otthon leggyakrabban a fűnyírást és a favágást vállalom. A munkabérből a jogsira gyűjtök, megvan már a helye a keresetnek – sorolta Gárgyán Richárd, a Gál Ferenc Technikum tizedikes tanulója.

A Dériben jövőre végez Albert Bence, aki a paprika „piacra jutásában”, és az osztogatásban is segített. A srácnak otthon a mosogatás az egyik feladata, az önkormányzatnál többféle munkát is rá lehet bízni. Lábadi Ákos, a Csonka János Technikum tizedikes diákja a fémmunkáknál segédkezett, méret szerint kellett a vasakat összepakolnia. Ákos két legyet ütött egy csapásra, hiszen ugyanitt letöltötte az 50 órás közösségi szolgálatát is.

Sokat segítenek

– A munkaügyi központ kereste meg az önkormányzatot, nagyon jó lehetőség ez számunkra, azonnal meghirdettük a fiataloknak. Nagy volt az érdeklődés, az első hónapban kilenc diák jött, augusztusban újabb tanulók jöhetnek dolgozni. Jó látni a gyerekeken, hogy vidámak és élvezik a dolgot – sorolta Ferenczi Ferenc.

A polgármester hangsúlyozta, bármilyen munkában lehet rájuk számítani, tényleg lelkesek és megbízhatóak.

Tiszaszigeten közösségi munkában is tevékenykedtek a diákok, a Sziget Kupa alkalmával például a sátorállításban segédkeztek. A középiskolás lányok a nyári Szeretet Szigete foglalkoztatóban is szívesen munkálkodtak.

– Szociális központunk táborában vigyáztak a gyerekekre, ez óriási segítség volt, a hét folyamán hetven gyermek játszott a táborban. A lányok a bölcsődében is sokat segítettek, takarítottak és füvet is nyírtak, így összességében számunkra és számukra is hasznos heteket töltünk együtt – hangsúlyozta.