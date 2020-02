Lemezre fúrt csavarokat tett ki valaki egy csongrádi utcában

Úgy tűnik, valaki vagy valakik nagyon sokallták a József Attila utca autóforgalmát, ezt pedig nemrég egy sajátos eszközzel adták az arra közlekedők tudtára: lemezdarabba fúrt csavarokat tettek ki az úttestre.

Eleinte a pórul járt autósok nem feltételeztek szándékosságot, de aztán egyre-másra bukkantak fel a hasonló esetek. Miután a legnagyobb közösségi oldalon is megjelent a hír, futótűzként terjedt el, hogy tudatosan teszik tönkre az arra közlekedők gumijait. A legveszélyesebb szakasz a József Attila utca közepétől kezdődik és az Ordódy rakpartig tart, itt fedezték fel a legtöbb gumigyilkos csavart, az áldozatok többnyire azon a részen hajtottak bele a gondosan kikészített csapdákba. Hogy nem csak gyerekes csínyről van szó, az is bizonyítja, hogy később felfedezték, a kerekeket kiszúró csavarokat alulemezen hajtották keresztül, hogy biztosan megálljanak, majd a csatornafedélre tették, így szinte észrevétlenül fúródtak a gumikba.

Kádár Gabriella szülei a József Attila utcában laknak, naponta jár arra. Ő egy hét alatt három csavart is összeszedett.

– Korábban is volt már deffektem ebben az utcában, de akkor még nem gyanakodtam szándékosságra, de mi­után egyszerre három csavart is találtam a kerekekben, akkor már igen – beszélt a helyzetről.

Amikor a csavarokról ké­szült képeket megosztotta a közösségi oldalon, tömegesen jelentkeztek a hasonlóan járt csongrádiak: van, aki az óvodából hazafelé futott rá egy csapdára, más kerekébe kettő is fúródott, de vizsga előtt álló oktatóautó is volt a kárvallottak között, más pedig arról számolt be, hogy a gumisnál az ő autója volt a hatodik ugyan­ezzel a problémával.

De nem csak az autósokra jelent veszélyt a „gumiterrorista”, az utca elején van a mentőállomás, így akár a beteg­ellátást is veszélyeztethette. Az ügyben a rendőrség is vizsgálódik, átnézték a környéket és kikérdezték az utcabelieket is. Úgy tűnik, ennek is volt némi visszatartó ereje, azóta ugyanis nem tettek ki újabb csavarokat az autósok bosszantására.