Lemondott foglalások, üres asztalok, szállingózó fiatalok

Elmaradt a nagy roham, amire mindenki számított az utolsó estén, amikor még lehetett vendéglátóhelyre menni és éjfélig az utcán lenni. A fiatalok költöztek, mások pedig az egészségvédelmet választották, így sok üres pohár és asztal maradt.

Az utolsó vacsora és a közös ivászat helyett sokaknál inkább az egészségvédelem került a fókuszba kedd este, amikor utoljára lehetett éjfélig kint lenni, valamint étteremben, bárban és kocsmában tartózkodni. Szerdától ez nem tehető meg, este nyolc órától csak nagyon indokolt esetben lehet elhagyni az otthonunkat.

Tettünk egy kört ezért kedd este a szegedi vendéglátó egységekben, többek közt a Garden Étterem és Sörözőben, ahol bőven lett volna szabad helyünk, ha fogyasztani szerettünk volna, hiszen nem sok foglalás volt erre a napra.

Horváth Norbert üzletvezető elmondta, elmaradt a roham, amire sok helyen számítottak, hogy még beülnek egy jó vacsorára vagy egy közös italozásra a szegediek, sőt náluk volt olyan is, aki lemondta a foglalást annak ellenére, hogy ma még étteremben vacsorázhatott volna. Szerdától ők is áttérnek a házhoz szállításra, a héten Márton-napi fogásokat is kínálnak, míg a bort polci áron lehet tőlük megrendelni.

Utunk során tettünk egy kört a József Attila Tanulmányi és Információs Központ közelében fellelhető vendéglátóhelyek felé is, ahol máskor telve vannak az utcák iszogatni, kikapcsolódni induló egyetemistákkal, most azonban jóval kevesebben indultak útnak. Helyette a kollégiumból történő kiköltözéssel és a hazautazással telt az estéjük, így sok helyen üresen maradtak az asztalok és a poharak.

Voltak viszont olyanok, akik kocsmatúráról készítettek vlogot az utolsó lehetőséget megragadva. A LvL Up Esport Bárban ugyanis két televíziós műsorkészítő szakos fiatalba botlottunk bele, épp a szerdai határidős beadandójukon dolgoztak sörrel a kezükben, ők több helyet is meglátogatnak, például a Campust és a DTK-t is még ma este.

Dóra orosházi, eddig busszal járt be minden nap az egyetemre, mostantól azonban otthonról tanul, míg Levente fábiánsebestyéni, őt hideg zuhanyként érte a bejelentés, ugyanis elvesztette a vendéglátós munkahelyét, és haza is kell költöznie az albérletből, mert nem tudja tovább fizetni. Szerintük gyakorlati órában most nem igazán lesz részük, és vizsgázni sem lesz így egyszerű a fotózásból például.

A bárban egyébként az utolsó estén minden italra 30 százalék kedvezményt adtak, a játékteremben pedig mindent ingyen lehetett használni. Szilágyi Botond tulajdonos elmondta, szomorúak a döntés miatt, de ugyanakkor megértik, viszont nem tudják mi lesz az italkészlettel, hiszen azt nem szívesen veszik vissza a szállítók. Hozzátette, holnap új számítás kezdődik, azonban ők tele vannak tervekkel.

Az utat a Hági Udvarban terveztük folytatni, de hiába, november 9-én lakatot tettek az ajtókra a korlátozás idejére. Közösségi oldalukon azt írták: „Mindenkinek ki kell vennie a maga részét egészségünk megőrzésének érdekében, ezért felelősségteljes viselkedést, erőt és kitartást kívánunk az elkövetkező időszakra, vigyázzatok magatokra és egymásra. Reméljük, hogy gyorsan elrepül ez a mindannyiunk számára nehéz időszak, és találkozunk ismét!”.

A Pixel Bár és Kávézó közkedvelt hely a fiatalok körében, itt voltak italozók, akiknek a csapolt sört pohár áron kínálták, a 4 centes tömény és long drink koktél pedig 30 százalékos kedvezménnyel volt fogyasztható.