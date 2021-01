Lenne min spórolni Vásárhelyen

Cseri Tamás szerint sok mindenen spórolhatna idén Hódmezővásárhely. Többek között a médiacentrumon, ami akkor is zavartalanul működött, amikor a vírushelyzet első hullámában az önkormányzati intézmények dolgozóinak tucatjai félpénzért dolgoztak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Márki-Zay Péter, Hódmezővá­sárhely polgármestere a hivatalos Facebook-oldalán több posztban is tiltakozott az el­­len, hogy „megfelezik” az ipar­űzési adót. Azt írta, hogy „a kormány 750 millió forintot vesz el Vásárhelytől, veszélybe sodorva 44 ezer ember szociá­lis ellátását, közlekedését, több ezer gyermek lakhatását, közlekedését, közétkeztetését”. Ka­­rácsony előtt tiltakozásképpen egy órára lekapcsolták a belváros ünnepi fényeit is.

A képviselő szerint propagandaeszközök

Lapunk megkereste Cseri Ta­­más fideszes önkormányzati képviselőt, aki szerint helyes döntés az iparűzési adó felét a vállalkozásoknál hagyni, mert sok munkaadónak ez óriási se­­gítség a munkahelyek megvédésében. Úgy látja, számos olyan terület van a városban, ahol a kiesdő bevétel egy részét meg lehetne spórolni.

80 milliót visz el évente a médiabirodalom

– Itt van például a médiacentrum, ami egy kéthetenként szí­­nesben megjelenő újságot, egy online portált és egy televíziót is magában foglal. Körülbelül 80 millió forintba kerül évente. A polgármester láthatóan nagyon ragaszkodik hozzá. Ha visszaemlékszünk, a koronavírus első hullámában több tucat intézményi dolgozó fizetését visszavágták a felére, negyedére, de a médiacentrum ellenben akkor is zavartalanul működött – említette meg Cseri Tamás.

Megjegyezte, a polgármesteri hivatalnak 2018-tól van egy gyorshírszolgálata, ennek ellenére létrehoztak egy híroldalt is, ami a közösségi oldalon is elérhető.

– Ezt teljesen indokolatlannak tartom, különösen akkor, amikor a polgármester napi szinten posztol arról, hogy mi­­lyen nehéz helyzetben van az önkormányzat. Arról beszél, hogy nem tudja, miként kerüli el a város a csődöt, hogyan fi­­zeti ki a dolgozókat, működteti az intézményeket, nem tudja, hogy biztosítják a gyerekek ét­­kezését. Ezért is több mint érdekes, hogy a médiacentru­mon egyáltalán nem spórol – mondta az önkormányzati képviselő.

Emlékeztetett, hogy Márki-­Zay Péter néhány hónappal a 2018. februári polgármesterré választása után megszüntette a régi, több évtizedes múlttal rendelkező városi televíziót. Akkor arra hivatkozott, hogy nincs pénz a működtetésre.

– Hozzáteszem, akkor még összehasonlíthatatlanul jobban állt a város anyagilag. Most, amikor bajban van Vá­sárhely, persze van pénz a té­vére – mondta a fideszes képviselő.

Milliókba kerül az új alpolgármester is

– Az is elég zavaros, ahogyan az intézményeket, cégeket át­­szervezi, kiszervezi a polgármester. Nem látjuk át, hogy mi ebben az általa emlegetett spórolás. Annyit látunk, hogy a barátait, támogatóit veszi fel. Nem nagyon van már olyan cég, ahol ne a kampánytámogatói lennének a vezetők – közölte a politikus.

Cseri Tamás arról is beszélt lapunknak, hogy amennyiben az önkormányzat összeszedettebben működne, mint jelenleg, azzal is jelentősen spórolhatna Hódmezővásárhely. Hozzátette, ezen felül most harmadik alpolgármestere is lesz Hódmezővásárhelynek, méghozzá főállásban, és ez is milliókba kerül majd éves szinten.