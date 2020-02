Lesöpörték a közgyűlésen a KDNP-s javaslatokat

A rakparti fizetős parkolással és az egyházi kerettel kapcsolatban is adott be módosító javaslatot a szegedi közgyűlésnek a KDNP-frakció. Haág Zalán, a képviselőcsoport vezetője azt mondta, hogy ezek a szegediek érdekeit szolgálták, és volt is forrás a költségvetésben a megvalósításukra, a baloldali-liberális többség azonban egyik javaslatukat sem támogatta.

– Az általam vezetett frakció a szegedi közgyűlés múlt pénteki ülésére több módosító javaslatot is benyújtott. 2010-ben az én indítványom után lett ingyenes a parkolás a Huszár Mátyás rak­parton. Ugyanis az ottani parkolóhelyek kihasználtsága alig 10 százalékos volt, miközben a Stefánia és a Széchenyi tér kö­­zött autók sokasága körözött rend­­szeresen parkolóhely után kutatva, ami forgalmi dugót, in­­dokolatlan stresszhelyzetet és felesleges károsanyag-kibocsátást eredményezett – mondta Haág Zalán. A KDNP frakcióvezetője és sze­­gedi elnöke szerint az ingyenes parkolás elősegítette, hogy azok, akik a Széchenyi téren és környékén ügyeiket intézik, a rakparton hagyják autóikat, és gyalog közelítsék meg úti céljukat. – A rakpart ismételt fizetőssé tételével azonban fennáll a ve­szélye annak, hogy az autósok – ha már úgyis fizetniük kell – közvetlenül az úti céljukhoz hajtanak. Ha pedig ott nem találnak parkolóhelyet, újabb és újabb kö­­röket téve igyekeznek közeli várakozási lehetőséget találni. Ez pedig fölöslegesen tovább terheli a szűkebb értelemben vett belváros amúgy is túlterhelt útjait – fogalmazott a képviselő. A KDNP-frakció azt is javasolta, hogy az egyházi ke­­ret 60 millió legyen. Tavaly 40 millió volt, és azt szerették volna, hogy ne csak feleekkora összeg maradjon. Ebből a pénzből a sze­­rényebb anyagi lehetőséggel bíró egyházközségek, gyülekezetek felújíthatnák például a temetői járdákat vagy kerítéseket. Haág Zalán azt is szerette volna elérni, hogy a támogatást ne a polgármesteri kabinet ossza szét a nyilvánosság kizárásával, hanem továbbra is a kulturális bizottság ítélje oda. – Végül javasoltuk, hogy – más sportegyesületekhez hasonlóan – a Szeged–Csanád Grosics Akadémia másodosztályú futballcsapata, amelynek utánpótlásában 200-250 fiatal sportol, és amelynek itthoni mérkőzéseire rendszeresen 3000–5000 szegedi látogat ki, kerüljön a kiemelt sportegyesületek sorába. Bár javaslataink a szegediek érdekeit szolgálták, és volt is forrás a költségvetésben ezek megvalósítására, a baloldali többség egyiket sem támogatta – mondta a frakcióvezető.