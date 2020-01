Lesz pénzügyi fedezet a csongrádi orgona felújítására

Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly tönkrement a Nagyboldogasszony-­templom orgonája.

A száztíz éves hangszeren több kisebb hiba is jelentkezett az évek so­­rán, a „kegyelemdöfést” azonban a levegőcsatornák szelepei adták meg: miután felmondták a szolgálatot, akkor is szóltak a sípok, amikor nem kellett vol­­na. Az orgonajátékot ideigle­nesen szintetizátorral pótolták. Egy új orgona vásárlása több tízmillió forintos tétel, az elérhetetlen volt a plébánia számára, de mint egy szakmai felmérés után kiderült, a felújítás is hat és fél millió forintba kerül. A csongrádiak tavaly au­­­­gusztusban gyűjtésbe kezdtek. A jótékonysági koncertek­ből, színházi előadásokból és felajánlásokból fél év alatt több mint ötmillió forint gyűlt össze. Legutóbbi ülésén úgy döntött a képviselő-testület, hogy további egymillió forinttal egészítik ki ezt az összeget, így hamarosan meg is kezdődhet az orgona felújítása. – Közel vagyunk hozzá, már csak pár százezer forint hiányzik – tájékoztatta lapunkat Topsi Bálint atya.

– Nagyon jó hír ez számunk­­ra, nem is gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan összegyűlik a szükséges összeg. Hálásak vagyunk a vá­­ros összefogásáért. Mindenkinek, aki egy kicsivel is hozzájárult. A felújításra még várni kell, a tervek szerint húsvét környékén tud hozzákezdeni a munkához a mester.