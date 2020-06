Idén is lesz pótnagyi tábor Makón, már szervezik – 120 gyereket látnak majd vendégül négy hét alatt. A fő szervező, Bakacsi Pálné azt mondta, még soha nem volt akkora szükség rá, mint most.

A járványhelyzet miatt kétséges volt, idén is lesz-e, de most már biztos: hamarosan indul a pótnagyik szokásos nyári tábora Makón – tájékoztatott a tábor fő szervezője, Bakacsi Pálné, azaz a lapunk által Az év embere díjjal kitüntetett Margó néni. A helyszín ezúttal is a régi városháza egyébként év közben üresen álló épülete lesz. Az általuk használt helyiségeket az önkéntesek már kitakarították, rendbe hozták, az irodában gyűlnek a vállalkozók által felajánlott játékok, tartós élelmiszerek.

A pótnagyik táborát hatodszor rendezik meg. Margó néni szerint soha nem volt rá akkora szükség, mint most, hiszen a veszélyhelyzet miatt nagyon sok szülőnek nem maradt nyárra szabadsága, másoknak pedig – munkájukat elvesztvén – a gyerek élelmezése is nagyobb gondot jelent a szokásosnál.

Eddig az volt a gyakorlat, hogy június végétől heti váltásban, négy csoportban összesen 120 szerény körülmények között élő, illetve nagycsaládos gyereket láttak vendégül; most, éppen a fentiek miatt bárkinek a jelentkezését fogadták. Az élelmezést támogatók – vállalkozások, magán­emberek és a város – jóvoltából oldják meg, így az iskolák ajánlásai alapján kiválasztott gyerekek szüleinek nem kell fizetniük érte.

A tábor célja az, hogy közösségben, szerető nagymamák körében tölthessenek el egy hetet a gyerekek, a pótnagymamák és -nagypapák pedig kapnak egy kis pluszszeretetet tőlük. Az ötlet egyszerű és az országban bárhol működőképes, hiszen unatkozó gyerekek és jószívű nagyszülők mindenütt vannak – csak össze kell hozni őket, illetve támogatókat megnyerni az ügynek. Ez egy helyen, Mártélyon már sikerült is, aminek Margó néni nagyon örül – persze lehet, hogy másutt is, csak nem tud róla.