Letartóztathatják Joób Mártont

Holnap kiderül, hogy letartóztatják-e a július 28-án több száz milliós áfacsalás miatt őrizetbe vett Joób Mártont. Azt, hogy valami nincs rendben Botka László bizalmasának cégügyeivel, már tavaly is lehetett sejteni, amikor a pénzügyőrök házkutatást tartottak nála. Közben a szegedi városháza egy szűkszavú közleményt adott ki, amiből kiderül: levették a kezüket a politikusról.

A Szegedi Fidesz döbbenten értesült arról, hogy július 28-án ÁFA-csalás gyanújával őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Joób Mártont, Botka László bizalmasát, a szegedi önkormányzat család-, és szociálpolitikai és sportért felelős tanácsnokát, MSZP-s önkormányzati képviselőt – olvasható a párt Délmagyarországnak küldött közleményében.

Szerintük, ha a vádak beigazolódnak, akkor a polgármester bizalmasának nincs tovább keresnivalója a szegedi közéletben.

Elengedték a kezét

Szintén közleményben reagált Joób Márton őrizetbe vételére a szegedi önkormányzat. Ez azért lehet érdekes, mert amíg az úgynevezett VIP-parkolóperben jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt elítélt korábbi szegedi főjegyző, alpolgármester illetve a polgármesteri kabinetfőnök mellett az ítélet ellenére körömszakadtáig kiállt Botka László, addig Joób Mártonról láthatóan levette a kezét.

Azt írták, hogy megdöbbenve értesültek Joób Márton ügyéről, amiről – állításuk szerint – semmilyen ismeretük nem volt. Annyit azért még hozzátettek, hogy remélik a hír nem igaz, és a képviselő tisztázza magát a vádak alól.

A Demokratikus Koalíció is Joób ártatlanságában bízik, közleményükben azt is hangsúlyozták, hogy minden ügyben – így ebben is – ki kell derülnie az igazságnak.

Távmeghallgatás lesz

Július 30-án kiderül, hogy letartóztatják-e az áfacsalási ügybe keveredett képviselőt. Joób Mártonnak egyébként nem kell személyesen megjelennie a bíróság előtt, mert – információink szerint – távmeghallgatáson döntenek majd a további sorsáról.

Lehetett sejteni

Az, hogy valami nincs rendben Joób Márton cégügyeivel, már tavaly vi­­lágos lehetett. Szeptember vé­­gén a szegedi Fidesz tartott sajtótájékoztatót, amelyen elmondták, hogy számlavásárlás miatt vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Joób és cé­­gei ellen, akkor házkutatást is tartottak.

Tápai Péter, a Fidesz helyi al­­elnöke akkor elmondta, hogy a Botka Lászlót támogató Összefogás Szegedért Egyesület ak­­kor még képviselőjelöltjének a vagyonnyilatkozata szerint két vállalkozásban van részesedése, az egyiknek a tulajdonosa is.