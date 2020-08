Létszámgondokkal küzd a csengelei iskola

A legutóbbi testületi ülésen Lantos István önkormányzati képviselő – civilben történelem–testnevelés szakos tanár az általános iskolában – felvetette, hogy bizonyos korosztályoknál probléma lehet az osztálylétszámokkal, tartósan a kritikus 15 fő alá csökkenhet.

A képviselők és Tóth Tibor polgármester megbeszélték a kérdést, pár ötlet fel is merült a „tűzoltásra”, ideiglenes megoldásként.

– Iskolánkban mind a nyolc évfolyamon egy-egy osztályban tanulnak a gyerekek, és akadnak olyanok, ahol létszámgondokkal küzdünk. Az elsőbe ti­­zenhárman iratkoztak be, ez tanévkezdésig még elérheti a tizenötöt, viszont az ötödikben nagyobb a probléma – mondta Longa István Antalné igazgató. Hozzátette, abba az osztályba pillanatnyilag 11 gyerek jár, de mivel van köztük három sajátos nevelési igényű, úgynevezett SNI-s, ők a statisztikában kettőnek számítanak, az osztálylétszám hivatalosan így 14, és ezzel megközelítik a határértéket.

– A képviselő-testületi ülésen tárgyaltunk a megoldási lehetőségekről, próbálunk idecsábí­tani nagycsaládosokat, ahol több a gyerek – fejtegette Tóth Tibor, aki maga is a csengelei suliban járta ki a nyolc osztályt. Korábban is hoztak olyan helyi rendeleteket, amelyekkel a famíliákat, a fiatal házasokat támogatták: kamatmentes kölcsönt kaptak a helyi önkormányzattól, és a gyerek megszületésekor 100 ezer forintos támogatást. De a csökkenő ten­­dencia nem állt meg, pedig az iskola oktatási színvonala jó, erről árulkodnak a felvételi eredmények is – magyarázta.Megjegyezte, hasonló helyzet alakult ki Csólyospáloson, ott azt találták ki, hogy a környező településekről busszal szállítják be az iskolába azokat a gyerekeket, akiket családjuk hozzájuk íratott be.

– Nekünk is van egy 16 sze­­mélyes kisbuszunk, a cél ér­­de­kében csatasorba állítjuk. Várjuk a jelentkezőket, és azt is meg kell említeni, hogy intézményünkben ingyenes tízórait és uzsonnát kapnak a tanulók – mondta Tóth Tibor.