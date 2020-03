Létszámleépítés lesz a Tornyaiban

62-ről 52-­re csökken a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ engedélyezett létszáma.

Hogy ez konkrétan hány dolgozó elküldését jelenti, egyelőre nem lehet tudni, megpróbálják átszervezéssel megoldani, hogy a lehető legkevesebb embert kelljen elküldeni.

Az intézmény idén 250 millió forintos önkormányzati támogatással működik, ami körülbelül 60 százaléka az előző évinek.

Miklós Péter főigazgató el­mondta, a rendezvényeket, il­letve a kiadásokat is a csökkentett támogatás függvényében tervezték. Nagyjából a tavalyi bevételekkel számoltak. Most azonban új helyzet alakult ki, mert a koronavírus-veszély mi­­att az intézményeket be kellett zárni. Miklós Péter hangsúlyoz­­ta, a munka ez idő alatt sem áll le, a régészeti, helytörténeti, néprajzi, képzőművészeti örökség megőrzése, tárolása, jó állapotban tartása folytatódik.

Miklós Péter kiemelte, a létszámcsökkentés inkább átszervezést jelent. Munkaköröket vonnak össze, óraszámcsökkentés is lehet. A cél az, hogy minél több szakember megtarthassa a munkáját.