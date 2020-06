Levelet küld a NAV az online számlázásról

Júliustól gyakorlatilag szinte minden számlát látni fog a NAV, függetlenül attól, hogy azt online rendszerben állították ki, vagy kézi nyugtatömbbe írták. Az előbbi lehet automatikus, de nagy úr a papír és a megszokás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal levélben tájékoztatja az áfaalanyokat az online számlaadat-szolgáltatás július 1-jétől érvényes változásairól. Ezek a napokban az elektronikus tárhelyre érkeznek majd, és fontos információkat tartalmaznak mind a programot használók, mind a kézi számlákat kibocsátók adatszolgáltatását érintő szabályok alapvető változásáról. Ebben részletezik az alanyi mentes adóalanyokat és a kisadózókat érintő tudnivalókat, és az úgynevezett „tárgyi” adómentes ügyletek kezelésének szabályait is.

Ismert, hogy július 1-jétől, a 100 ezer forintos áfaösszeg értékhatárának eltörlésével már minden áfaalany, vagyis minden vállalkozó – még az alanyi mentességet választó is – online számláz. A NAV szeptember 30-ig nem bírságolja a mulasztást, ha a július 1-jétől újonnan kötelezettek az első számla kiállítása előtt regisztrálnak az online számla rendszerben.

– Az egyéni vállalkozók körében még mindig a kézi számlatömb a leggyakrabban használt módszer – derül ki a Számlázz.hu megbízásából készült reprezentatív felmérésből.

A kutatás arra is rávilágít, hogy az online számlázást még nem használók közül a megkérdezettek több mint fele a következő félévben nem tervezi az átállást a júliusi jogszabályváltozás ellenére sem. Arról egyébként a legtöbben tudnak, hogy a számlázással kapcsolatos szabályok változnak július 1-jétől, ám sokan nem ismerik pontosan, mi változik néhány héten belül.

Sokszor még azok is használnak legalább részben kézi tömböt, akik egyébként online számlázóval is rendelkeznek. A válaszadók csaknem kétharmada részesíti előnyben a „papírt”, kicsit több mint egyharmaduk használja többször az online számlázást, és egyötödük él a telepíthető számlaprogramok lehetőségével. Ráadásul az is kiderült, hogy még mindig fontos, hogy kinyomtatva is meglegyen a számla az online program alkalmazásakor is, hiszen tízből négy vállalkozó papíron adja át vagy postázza vevőinek az online rendszerrel kiállított számláit.