Lezárult a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenynek a második etapja

45 csapat indult a tanulmányi versenyen, a második fordulóba már csak hat csapatot hívtak be, köztük a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium csapatát.

A kétnapos verseny döntőjét szervezték meg kedden. A 45-ből 6 csapat jutott be, maguk a csapatok is ma reggel értesültek erről. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium is a döntőbe jutott, ők ötödik helyezést értek el. A versenyt a debreceni Tóth Árpád Gimnázium 1-es csapata nyerte.

A verseny véget ért ugyan, de a program nem, délután a versenyzők betekintést nyerhetnek a Szegedi Klinika laborjaiba.