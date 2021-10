Lezárult a vásárhelyi menzapályázat

Lakossági fórumot tartott Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Mátyás utcai Olvasókörben. A polgármester bejelentette, hogy szeptember 30-án írta alá a Dobó–Bibó–Janáky utcai 118 önkormányzati lakás felújítását és egy közösségi ház építését tartalmazó projekt 5 részegységéből hármat.

– A 118 lakásból 70-ben elkezdjük a munkát, a fejlesztés elindulhat. Hasonlóan állunk a Teleki utcai bölcsődével is. Kiválasztottuk a kivitelezőt. Valószínűleg idén már nem készül el, átnyúlik a jövő év elejére. Az északi városrészben nagyon hosszú ideig nem volt bölcsőde. A beruházás mintegy 200 millió forint értéket képvisel – mondta Márki-Zay Péter, aki beszélt a buszjáratokról is. Szerinte a Jovány-buszokon most már vannak utasok, csúcsidőben 5-7 is, míg a Volán-buszok többnyire üresek.

A lakossági kérdések között is szó volt a buszokról. Egy idős asszony feltette a kérdést: „Minek jár a Jovány-busz, ha ma is csak egyedül voltam rajta?” Sérelmezte, hogy a Mátyás utcába 1-2 hónap után már be sem ment a busz. A polgármester felhívta az illetékest, majd azt mondta, „Csak Önnek, a Szeremlei utca sarkán is megállnak szívesen a Volán meg­állójában.” A nő a válasz hallatán méltatlankodott: „Honnan tudják majd, hogy én vagyok?”

A polgármester a fórumon azt mondta, a szezon elején még volt panasz a fűnyírásra, azóta nincs. Pluszpénzeket fizettek a dolgozóiknak, hogy rendben legyenek a közterületek. Szúnyogirtásra az állami gyérítések mellett 8 millió forint + áfa összeget költött a város, a mártélyi üdülőövezetben pedig további 1 millió forintot.

A hiányosságok miatt lezárt 18 játszótérből 8-at nyitottak újra, a régi, 50-60 éves fém-, mára balesetveszélyessé vált elemeket elbontották. Elindítottak egy 100 milliós játszótérfejlesztési programot, de a közbeszerzések miatt érdemben még nem sikerült előrelépni. Idén a tervek szerint 2 nagy játszótéri elemet vásárolnak az Európa parkba, egyet pedig a Népkertbe. Márki-Zay Péter bejelentette, lezárult a menzapályázat, amire 4-6 pályázat érkezett.

– A közétkeztetést egy profi cég kezébe szeretnénk adni. Bár a minőség valószínűleg nem lesz jobb, de a nagy cégek minden szabályt szigorúan, felelősségteljesen betartanak

– mondta.