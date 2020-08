Lovas bemutatók Kisteleken

Nem mindennapi program vár a kistelekiekre három hétvégén át – olvasható a kistelekjaras.hu internetes oldalon. A hazánkban népszerű díjhajtást, maratonhajtást és akadályhajtást is bemutatják világbajnok fogathajtók közreműködésével a kisváros vásárterén a szakmai napokon. Házigazdája Gyurkovits Róbert hollywoodi lovas kaszkadőr, lipicai lótenyésztő, kiképző, a fajta nemzetközi bí­­rója. Gyurkovits a Ben Hur és a Kincsem című szuperprodukcióban is szerepelt, dolgozott a Herkules című filmben is.

A 3 hétvégét felölelő program­sorozat most vasárnap 9 órakor kezdődik – Nagy Sándor polgár­mester nyitja meg –, ekkor a díjhajtással ismerkedhetnek meg az érdeklődők, beleértve a versenyszám történetét, eszközszükségletét, emberi alkalmasságát, a sportban és a ló­­te­nyésztésben betöltött szerepét. A díjhajtást ifj. Dobrovitz József kétszeres világbajnok mutatja be. A sorozat augusztus 29-én, szombaton folytatódik a maratonhajtással, a díjhajtáshoz hasonló szisztémában, a verseny­számot a sportág, a fogathajtás egyik legendája, Bárdos György ötszörös világ- és hétszeres Európa-bajnok pre­­zentálja. Szeptember 5-én az akadályhajtással zárul a programsorozat, amit Hódi Károly háromszoros világbajnoki ezüst­érmes ismertet az érdeklődőkkel.