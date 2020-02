Lovasbandérium: az újraélesztett tradíció

A két világháború között népszerű paraszt-, lovasbandériumi felvonulást 2006-tól rendezik meg újra Vásárhelyen. A gazdabálhoz kötődő látványosság nélkül ma már elképzelhetetlen a farsangi szezon a városban.

– Pontosan nem tudom, mikor kezdődtek, hogyan alakultak ki a parasztbandériumi felvonulások, de az biztos, hogy a két világháború között már rendszeresen megtartották a városban – mondta Perényi János, a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület ügyvezetője, a jelenlegi lovasbandériumi menetek öreg gazdája, vagyis vezetője.

A kezdetek

Annak idején Vásárhelyen volt csődörös huszárlaktanya, és a huszárok mindig csapatosan és lóval vonultak. Perényi szerint ez adhatta az ötletet. A paraszti életmódhoz kötődő ünnepeken, szüreti mulatságon, aratóünnepen és gazdabálon gyűltek össze és vonultak. A résztvevőket a ló és a szerszám tisztasága, ápoltsága alapján válogatták ki, a lovakat pedig színük – szürke, fekete, sárga, pej – szerint csoportosították a menetben. Vásárhely akkoriban lovas város volt, minden gazdaságban tartottak patást.

Hagyomány

– A lovasbandériumot az öreg gazda vezeti, ami nem a korára utal, hanem megtisztelő cím. A résztvevők viselete csakis fekete nadrág, fekete kalap, fekete mellény, fekete csizma és fehér ing lehetett. Ezt már a maiak is kezdik tudomásul venni és ennek megfelelően megjelenni. Annak idején kizárólag férfiak vehettek részt a menetben, de a lovakkal való foglalkozás is elnőiesedett, így a lányok, asszonyok is szerephez jutnak a mai felvonulásokon – mondta Perényi János.

Felélesztették

Felelevenítette: a 90-es évek elején az első állatorvosi és gazdabál alkalmával Kucsora István barátjával hívták újra életre és tartották meg a felvonulást. Utána hosszabb szünet következett, és a 2006-ban újra megrendezett gazdabál alkalmával éledt fel megint, annak látványos hátteret adva. Azóta folyamatosan megrendezik, és mindig Perényi János volt az öreg gazda. Személyes, családi kötődése is van a parasztbandériumokhoz.

– Meséltek róla a nagyszülők, nagyapám részt vett a felvonulásokon, fénykép is tanúskodik róla – mondta.

48 lovas, 8 fogat

– Nem akarunk újítani, a hagyományokat szeretnénk megőrizni. Az esemény egyre népszerűbb. Idén is végig álltak az útvonalon, és több százan várták a Kossuth téren. Ennyi még soha sem volt, reméljük, jövőre ez a rekord is megdől – jegyezte meg Perényi János.