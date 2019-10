Lovaskocsi-múzeumot építenek Mórahalmon

– Motorizált világunkban szeretnénk emléket állítani azoknak a régi időknek, amikor lo­­vas szekerekkel zajlottak a hétköznapok, akár munkaeszköznek, akár utazásra használva azokat. Legfontosabb cé­­lunk a hagyományápolás, szeretnénk, ha minél több gyerek látogatna majd ki – mondta a már épülő mórahalmi lovaskocsi-múzeum egyik ötletgazdája, az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület elnöke, Duka Félix.

A város határában álló Futó-Dobó Lovasközpont közelében már épülnek a leendő múzeum falai. – A LEADER programban, amely az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, nyertük el a múzeum megvalósításhoz szükséges forrást, amely konzorciumban az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület és a mórahalmi önkormányzattal közösen valósul meg – mondta Csányi László, Mórahalom al­polgármestere és a múzeum megálmodója.

A bemutatóhely mellett annak végében megépül egy korabeli kovácsműhely is. – Arra törekszünk, hogy olyan kocsikat vá­­sároljunk, amelyeket nemcsak kiállítunk, hanem napi használatra is alkalmasak. A célunk pedig az, hogy megőrizzük azt a paraszti kultúrát, amely a lovakhoz és a ló vontatta szekerekhez kapcsolódik.

Csányi László elmondta, itt olyan darabok is megtalálhatók lesznek, mint a dorozsmai kocsi, ami a korabeli Rolls-Royce-nak felel meg. Emellett a régi lőcsös szekerek és más típusú kocsik is megtekinthetőek lesznek majd.

A beruházást száz százalékban az Unió finanszírozza, ennek költsége 28 millió 667 ezer forint, amiből az építési költség 24 millió, a többi eszközbeszerzés. A lovaskocsi-múzeum beruházásnak december 31-ig kell elkészülnie. Az alpolgármester reményei szerint december végén át is tudják majd adni a közönségnek.

Könnyű, négykerekű jármű

A Magyar Néprajzi Lexikon meghatározása szerint a kocsi könnyű, négy­­kere­kű jármű, amelyet minden esetben ló húz. Az ökör által húzott járművet általában szekérnek nevezik. A teherszállításra szánt járművet akkor is szekérnek nevezik, ha azt ló húzza. A kocsi szerkezetileg azonos a szekérrel, csak könnyebb, finomabb kidolgozású. A paraszti kocsi alváza éppen úgy két részből, kocsielőből és kocsiutóból áll, mint a szekér szekérelőből és szekérutóból. Oldalait is négy lőcs tartja, bár vannak olyan változatai is, amelyeknek csak hátul van két lőcsük, elöl pedig két erős rakoncájuk. Vidékenként nagyon sokféle a kocsiknak nemcsak a típusa, hanem neve is.