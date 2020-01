Ma érhet révbe a Szőke Tisza – GALÉRIA

Szombaton reggel rendben indult a munka a Szőke Tisza kiemelésénél.

Szombat, 18.33: A jelenlegi állás szerint vasárnap végezhetnek a munka oroszlánrészével, akkora már biztos helyen lehet a hajó.



17.26: – A nyolcvanas években jártam a Szőke Tiszára szórakozni, azóta sem tudom elfelejteni – mondta a rozsdás hajóroncs mellett a Délmagyarország tudósítójának Dékány Györgyi. Arról is beszélt, hogy nagyon sok sportoló is járt a hajóra, akkor még leginkább focisták. Sok ismeretség, barátság, és még szerelmek is szövődtek ezen a szórakozóhelyen – mesélte Györgyi, aki szerint Szeged egyik központja volt a hely, voltak olyanok, akik üzleti tárgyalásokat is folytattak a hajón. – Ha esetleg visszakerül a Tiszára a hajó, biztosan sokszor eljövünk majd, és nem csak a nosztalgia miatt – tette hozzá.

15.43: A csörlő hibája miatt sajnos csúszik a Szőke Tisza kiemelése, de mindenki nagyon igyekszik, hogy minél hamarabb célba érjünk – mondta a Délmagyarországnak a KÉSZ Csoporthoz tartozó MA-HARD Vízépítő Kft. ügyvezetője. Heizler Tamás arról is beszélt, hogy a kiemelés utolsó fázisában már a hajótesttel párhuzamosan is fektetnek le ballonokat, hogy a vízszintbe helyezés minél biztonságosabb legyen.

13.38: Nem sokkal 13 óra után sikerült megjavítani a délelőtt elromlott csörlőt, így folytathatják a gőzös vontatását. A jelenlegi állás szerint vasárnap végeznek a feladattal.

12.30: A hajótest újabb 25 métert tett meg. Viszont ekkor elromlott az egyik vontató csörlő, ami miatt fel kellett függeszteni a hajó kihúzását. A csörlő javításán jelenleg is dolgoznak a szakemberek, de a műszaki hiba miatt valószínűleg csak vasárnap tudják befejezni a munkát.

