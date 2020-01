Madarak telelnek a Maros zátonyain, homokpadjain

Makó sok egyéb mellett lassanként híres lesz vadmadarairól is. Nemrégiben a könyvtár környékén tanyázó fülesbaglyokra figyeltünk fel – most meg a Maroson telelő récékre. Ezen a télen szokatlanul sokáig kitart a folyó alacsony vízállása. A Körös–Maros Nemzeti Parkhoz tartozó, Makó feletti szakaszán még mindig sok a zátony, a ho­mokpad a mederben. Ezek a zátonyok, homokpadok ideális pihenőhelyet jelentenek a vonuló, telelő récék számára – írja honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park, felhívva a figyelmet a nem mindennapi természeti jelenségre. Ez a madár egész Európában, Ázsia és Észak-Amerika jelentős részén elterjedt, a Kárpát-medencében a leggyakoribb récefaj – a házikacsa őse.

A Maros magyarországi szakasza mintegy 18 kilométeres hosszúságú. A téli időszakot a tőkés récék több ezres létszámban várják be a folyón. A kisebb sodrású parti részeken figyelhetjük meg leggyakrabban ezeket a madarakat, ahogy úsznak, vagy a parton, a fák ta­­karásában álldogálnak. Az enyhe időnek köszönhetően még nem fagytak be a Maros menti bányatavak sem – teszik hozzá a természetvédelmi szakemberek. Apátfalva mellett pél­­dául félszáz fütyülő réce és kéttucatnyi bütykös hattyú látható a bányatavakon.

A folyó partjához tegnap dél­előtt mi is kilátogattunk. Több helyen, a strand közelében, a hídról és a közeli focipálya mellett is szétnéztünk, de nem volt szerencsénk: a különleges szépségű madarak közül mindössze egyet-kettőt láttunk, elvétve. Ennek ellenére érdemes volt megnézni a Marost. A víz felszínén most kisebb-nagyobb jégtáblák sodródnak, néhol fel is torlódtak. Nemcsak az áttelelő madarakat, ezt is érdemes megcsodálni.