Madarakat gyűrűztek a vásárhelyi kubikgödröknél – Galéria

Érzékeny, apró mozdulatokkal, gyorsan és körültekintően dolgoztak a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület munkatársai a hétvégi gyűrűzésen. A Téglagyári Tanösvénynél tartott ismeretterjesztő programjukkal – a tudományos adatok gyűjtésén túl – a madarak védelmét hangsúlyozták.

Nehezen hihető, hogy egy aprócska, féltenyérnyi énekesmadár számtalanszor megtette már a több ezer kilométer utat életében, Magyarországról Afrikáig és vissza. Nagyon megörültek hát a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület munkatársai, hogy négy-öt évvel korábban, a Téglagyári kubikgödröknél gyűrűzött példánnyal is találkoztak szombat délután.

Az ismeretterjesztési céllal rendezett egész napos találkozón főként a kisebb nádfoltokban is megtelepedő fajokra koncentráltak. A sokféle egyednek otthont adó, mozaikos élőhelyen függönyhálóval befogott, meggyűrűzött, majd szabadon engedett fajokról Verseczki Nikoletta madárgyűrűző mesélt sokat. Ahogy azt is elmondta: a madarak élete a tudományos munkánál és az ismeretszerzésnél előbbre való. Ezért is ügyelnek arra, hogy a kifüggesztett befogó hálóból minél gyorsabban kivegyék őket.

A kiszabadításuk után vászonzsákba helyezve, a félhomályban megnyugszanak, majd a gyűrűzést és adatrögzítést követően szabadon repülhetnek tovább.

Az ismeretterjesztő programokon gyereknek és felnőttnek is hatalmas élmény a közvetlen találkozás a madarakkal. Nem véletlenül sorolja egyből Verseczki Nikoletta, mi mindent tehetünk értük közvetlen környezetünkben: száraz nyári időszakban macskától védett helyen kerti itatóval segíthetjük őket. A téli etetéshez hasonlóan fontos, hogy folyamatosan biztosítsuk a vizet. A kert oldalán sűrű, bokros növényekkel menedéket alakíthatunk ki. Egy kihelyezett odúval viszont akár egy bérházi lakás erkélyére is becsalogathatjuk a széncinegét vagy a házi rozsdafarkút. A kolóniában is fészkelő, fogyatkozó fecskéknek pedig műfészket tehetünk ki eresz vagy erkély alá.

A háztájit kiszorító nagyüzemi állattartás, a növényvédő szerek használata nehezíti a madárfajok életét, élelmük megszerzését.

Az egyedi azonosítás, a vonuláskutatás előtt, hajdan különös teóriák születtek, vajon hova tűnnek és honnan kerülnek elő a madarak. Ma már tudjuk, hogy a fecskék akár Dél-Afrikáig is elrepülnek, egykor viszont azt gondolták, a tavak iszapjába bújtak. De az egyik faj másik fajjá alakulása, a kakukk átváltozása karvallyá szintén lehetséges válasznak tűnt a kérdésekre. Magyarország a világon harmadikként csatlakozott a tudományos munkához, amely megmutatta elvonulásuk okát és irányát. A gyűrűzések adatait központi adatbázisban tárolják, Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűzési Központja vezeti a terepmunkán rögzített információkat.