Magas állami kitüntetést kapott öt makói és vásárhelyi szakember

Változik a menetrend Szegeden, és azt kérik, hogy ahol lehet, távmunkában dolgozzanak az emberek. Ezen kívül a városvezetés azt is szeretné elérni, hogy a patikákon és élelmiszerboltokon kívül minden üzlet zárjon be. Szerdától az óvodák és a bölcsődék is bezárnak.