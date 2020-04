Magas kamattal büntetik a késést

A hitelkártya elterjedt és praktikus megoldás a mindennapi vásárlásoknál, ám csak akkor, ha pontosan ismerjük használatának feltételeit. A járványhelyzetben munkáját vesztőnek segítség lehet a hitelkeret, ám időben gondoskodni kell a pénz visszatöltéséről is. És ne feledjük, többnyire azért a bankoknak üzlet...

Számos helyen találkozhatunk a kereskedelmi bankok képviselőivel, akik kedvező feltételek mellett kí­nálják – tukmálják erőszakosan – termékeiket potenciális ügyfeleiknek. A hitelkár­tya-használatot kedvezmény-­jóváírással, vagy a költségek időszakos elengedésével ösztönzik.

– Gyakori, hogy a kibocsá­­tó azt kamatmentes használat ígéretével, az első éves díj elengedése mellett, vagy számlavezetési díj nélkül adja – figyelmeztet lapunk állandó fogyasztóvédelmi partnere, a Gazdasági Versenyügyi Ta­nácsadó Iroda.

Kamatmentesség

A hitelkártyánál is lényeges a kapcsolódó költség. Az elengedett – első – éves kártyadíjon túl más anyagi vonzata is lehet a használatának, ilyen például a kézpénzfelvétel költsége, a számlavezetési díj, vásárlási kamat, befizetés díja, stb. Fontos szempont, hogy a fogyasztó döntési helyzetben mit tudhatott a kártya költségeiről. Mint ahogy az is, a kedvezmények eléréséhez milyen meghatározott feltételeket kell teljesítenie.

A leginkább mérlegelendő a hitelkártyáknál a kapcsolódó kamat és annak mértéke. A konstrukció lényege és vonz­ereje, hogy bizonyos ideig kamatmentesen használható a bank pénze. Kérdés, hogy mire vonatkozik a kamatmentesség ígérete, mik a feltételei. Ilyen lehet például, hogy az kizárólag a kártyával történő vásárlásokra vonatkozik, kész­­pénzfelvételre nem.

Költségek

A Pénzügyi Békéltető Testület is hangsúlyozza, sokan nincse­nek tisztában a hitelkártyákra vonatkozó szabályokkal. Például nem tudják, hogy a kamatmentes időszak kötött az adott hónapokban, és nem az első vásárlástól kez­­dődik. Vagyis könnyen elő­­fordulhat, hogy valakinek a kártya használata után nagyon gyorsan vissza kell pótolnia költéseit a bank számára. Van, aki azzal sem számol, hogy készpénzfelvételnél nincs kamatmentes időszak, sőt az így felvett kártyahitel azonnal drágán kezd el kamatozni. Gyakran 30-35-40 százalékos teljes hiteldíjmutatóval… Egyre elterjedtebbek az áruvásárlási kölcsönt és a hitelkártyát kombináló banki konstrukciók, ezeket azonban a Ma­­gyar Nemzeti Bank szerint nem feltétlenül értik meg az ügyfelek. Erre figyelve indított az elmúlt év második felében átfogó vizsgálatot az MNB a tisztességtelen szerződési feltételek leleplezésére.

Visszatérítések

Arra pedig a Versenytanács hívta fel a figyelmet, hogy az „akár” szócska használata a hitelkártya-szerződésnél az automatikusan járó, vélt ka­­matmentességét erősíti, s el­fedheti a lényeget, miszerint annak a vásárlási tranzakción túl gyakran további feltételei is vannak.

Ismert előnye egyes hitel­kár­tya-konstrukcióknak, amikor a vásárlás végösszegéből százalékos visszatérítést biztosít a pénzintézet, ha meghatározott partnereknél, például áruházláncoknál, benzinkutaknál vásárol a fogyasztó. De ez csak akkor üzlet, ha a kártya fenntartásának költségei nem érik el a visszakapott összeget.