Magyarok kenyere: 4 mázsa liszt a ferenceseknek

Huszonöt mázsa gabona gyűlt össze tavaly nyáron Szőregen a Magyarok kenyere programban.

Minden évben liszt készül a búzából, amivel az alsóvárosi ferenceseket támogatja a Szőregi Gazdakör. Így történt ez most is, csütörtökön négy mázsa lisztet vittek a gazdák Kerekes Ferenccel, a gazdakör vezetőjével. Pópa Valér szerzetes nagy örömmel fogadta az ajándékot.

– Jól jön majd az adomány, ha a vírus után beindul a Szent Ferenc konyhánk, ahol a szegényeket látjuk el. Vannak lelkes önkénteseink, akik sütnek és főznek, a liszt például a palacsintához és a fánkhoz is hasznos lesz majd. Szerintem nagyon jó helyre érkezett a felajánlás, hiszen azoknak az embereknek az asztalára kerül a liszt felhasználásával készült étel, akiknek valóban szükségük van a segítségre. Nagy köszönettel tartozunk ezért – nyilatkozta lapunknak.

A gyűjtést szervező Rózsavölgyi Józseftől megtudtuk, 2019-ben gyűjtőpont volt Szőreg a megyében, így Ferencszállásról, Kübekházá­ról, Deszkről, Kiszomborról, Székkutasról, Nagymágocsról, Tiszaszigetről, Újszentivánról, Szőregről, Tápéról és Üllésről is érkezett búza a Mályva térre. A gabonát Kunszentmártonon őrölték meg, ahonnan szerdán hozták haza. Eredetileg húsvétkor szerették volna átadni a ferenceseknek, de a járvány közbeszólt, viszont a hétfői lazítások eredményeként végre megtörténhetett az átadó.